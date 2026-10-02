Después de 20 años de espera, Robbie Williams volvió a presentarse en Buenos Aires y protagonizó uno de los momentos más inesperados de su primer show en el Movistar Arena. En medio del recital, el cantante británico sorprendió al público con una confesión sobre una fan argentina y rápidamente despertó todo tipo de especulaciones.

Luego de interpretar una de sus canciones, Williams habló sobre su prolongada ausencia de los escenarios argentinos y recordó, con su habitual sentido del humor, algunos de los problemas que atravesó durante estos años.

“20 malditos años. Es culpa mía, culpa mía por lo de... Lo siento. Tuve que ir a rehabilitación 15 malditas veces. Pero ahora estoy bien”, expresó frente a la multitud.

Luego cambió inmediatamente el tono de su discurso y lanzó una frase que provocó risas y sorpresa entre los espectadores.

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La confesión de Robbie Williams sobre una fan argentina

“Bueno, realmente no debería contar esto, pero acabo de ver a alguien con quien me acosté la última vez que estuve acá. No es quien creen”, dijo Robbie Williams desde el escenario.

El cantante señaló entonces a una persona ubicada entre el público y continuó con el juego. Las cámaras enfocaron al espectador mientras Williams explicaba que no lo había reconocido inicialmente porque ahora tenía barba.

“No lo reconocí porque ahora lleva barba. Ahí está. Fuiste un amante muy tierno. Reconocería esos ojos en cualquier parte. Qué bueno verte de nuevo, Diego”, expresó entre risas.

La escena terminó de descolocar al público y se convirtió en uno de los momentos más llamativos de la noche.

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Robbie Williams y la historia que volvió a aparecer en Buenos Aires

La frase del cantante inevitablemente hizo que muchos recordaran su encuentro con Amalia Granata durante su anterior visita a la Argentina, en 2004.

En aquel momento, la entonces modelo se hizo conocida por su encuentro con el músico británico después de que él la viera durante una participación televisiva.

Según trascendió en aquella época, Williams había pedido conocerla y ambos se encontraron en el hotel donde se alojaba el artista.

La historia tuvo además otro capítulo durante la visita del cantante a Buenos Aires: Granata fue registrada ingresando al Hotel Faena, donde se hospeda Williams. Posteriormente, explicó que había asistido a un cumpleaños privado que se realizaba en el edificio.

Robbie Williams volvió a Buenos Aires después de 20 años

El recital en el Movistar Arena marcó el regreso de Robbie Williams a los escenarios argentinos después de dos décadas. El británico repasó parte de sus grandes éxitos y mantuvo durante toda la noche su habitual interacción con el público.

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Para el final del show, el cantante reveló cómo venir a la Argentina en 2006 lo salvó de un momento muy oscuro: “No estaba muy bien. Recuerdo que nunca había visto a una multitud moverse así, como el mar, ni lo vi después de ustedes”.

También se refirió a River como un “estadio hermoso” donde compartió un momento muy especial con el público argentino.

El cantante tiene previstas otras dos presentaciones en Buenos Aires, el 2 y el 4 de octubre, también en el Movistar Arena.

A 20 años de su última visita, su regreso no solo estuvo marcado por sus canciones: la inesperada confesión sobre aquella supuesta fan argentina terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su vuelta al país.