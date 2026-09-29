Lizy Tagliani atraviesa un nuevo desafío profesional con entusiasmo. En la presentación de la nueva temporada de MasterChef Celebrity por Telefe, la conductora habló de su experiencia en el certamen, se refirió a su vida familiar y sorprendió al contar qué comida la representa.

“Feliz, disfrutando mucho, disfrutando de todo el proceso de la comida y todo eso”, expresó Lizy al ser consultada sobre cómo se siente en esta etapa del programa.

Lizy Tagliani habló de su relación con su marido y su hijo

Durante la entrevista, Lizy también se refirió a su vida sentimental y a la relación con su familia. Cuando le preguntaron si alguna vez había conquistado a alguien a través de la cocina, respondió con humor que nunca había tenido una primera cita de ese estilo.

Lizy Tagliani llevó a su hijo Tati al mar (Foto y video de Instagram)

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot celebraron los 6 años de su hijo Tati (Foto: Instagram @victoriaxipolitakisok)

Sin embargo, dejó en claro que hoy tiene otros motivos para disfrutar de esa faceta de su vida. “Ya conquisté a mi marido, espero ahora enamorar a mi marido y a mi hijo más”, comentó.

“Ya conquisté a mi marido, espero ahora enamorar a mi marido y a mi hijo más”. Lizy Tagliani.

Al hablar del vínculo con su hijo, se mostró feliz y destacó la conexión que construyeron. “Hermosa, hermosa, entonces vamos fantástica. La verdad que es una relación muy linda, me gusta porque ya entiende mi forma de ser, mi humor, todo. Así que es un genio”, contó.

Video: Ciudad Magazine

Qué comida elegiría Lizy Tagliani si tuviera que definirse en MasterChef

Uno de los momentos más distendidos de la charla llegó cuando le preguntaron qué comida sería si tuviera que identificarse con un plato.

Sin dudar demasiado, Lizy eligió el choclo y enseguida le agregó un detalle que hizo más divertida su respuesta: “Un choclo con manteca, de playa”.

La respuesta dio pie a una asociación inmediata con los sabores típicos de la playa y a uno de esos intercambios espontáneos que dejó la entrevista.

Lizy Tagliani habló del jurado de MasterChef y reveló qué plato le gusta cocinar

A la hora de hablar de la competencia, Lizy aseguró que no le tiene miedo al jurado, aunque remarcó que intenta mantener una actitud respetuosa frente a las devoluciones.

“No, yo no tengo miedo. Trato de ser lo más respetuosa posible y disfrutarlo, y si les gusta, bien; y si no les gusta, la posibilidad de irme va a estar siempre”, sostuvo.

Lizy Tagliani en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Además, al ser consultada sobre qué preparación podría jugar a su favor en el certamen, sorprendió con una elección particular: el pez globo.

“Me llevo muy, muy, muy bien con el pez globo”, aseguró. Ante la observación de que se trata de un pescado que puede resultar peligroso si no se manipula correctamente, coincidió en que requiere cuidados especiales: “Claro, hay que trabajar muy bien y cuidarlo”.

Con humor, espontaneidad y ganas de disfrutar el proceso, Lizy se prepara para mostrar su faceta culinaria en una nueva temporada de MasterChef, en la que buscará combinar su personalidad con el desafío de conquistar al exigente jurado.

Video: Julieta Aime