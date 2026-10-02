La 52ª Peregrinación Juvenil a Pie a Luján se realizará este sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026 bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.

Miles de personas participarán de la tradicional caminata desde Liniers hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros.

Peregrinación a Luján 2026: cuándo y dónde comienza

La peregrinación comenzará el sábado 3 de octubre a las 10, desde el Santuario de San Cayetano de Liniers, ubicado en Cuzco 150.

La participación es gratuita y no requiere inscripción previa.

La llegada será en la Basílica de Luján, donde el domingo 4 de octubre a las 7 se celebrará la misa central frente al templo.

Por dónde pasa la peregrinación a Luján

El recorrido atraviesa los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez, antes de llegar a Luján.

Para quienes necesiten utilizar el transporte público, Trenes Argentinos dispuso un operativo especial, con servicios adicionales en el ramal Moreno-Mercedes de la línea Sarmiento y un servicio eléctrico especial durante la madrugada del domingo con destino a Liniers.

Qué llevar para caminar hasta Luján

Para realizar los aproximadamente 60 kilómetros es importante prepararse con anticipación y tener en cuenta algunas recomendaciones:

Calzado: usar zapatillas que ya estén adaptadas al pie y evitar estrenar calzado durante la caminata.

Ropa: elegir prendas livianas, preferentemente de algodón, y llevar medias de repuesto.

Para evitar ampollas: aplicar vaselina en las zonas de mayor roce.

Protección: llevar protector solar y gorra.

Para la noche: sumar un abrigo liviano o impermeable.

Hidratación: llevar una botella personal para recargar agua en los puestos gratuitos distribuidos durante el recorrido.

Identificación: llevar DNI y un papel con un contacto de emergencia.

Durante el trayecto habrá puestos sanitarios y de apoyo de voluntarios y de la Cruz Roja.

También se recomienda mantenerse siempre sobre el camino oficial junto a la ruta y no caminar por las vías del tren.