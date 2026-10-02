Oriana Sabatini abrió una ventana a su intimidad y compartió con sus seguidores algunos de los momentos que marcaron su septiembre. A través de un álbum de fotos publicado en Instagram, la cantante mostró escenas familiares, momentos cotidianos y tiernas postales junto a su hija, Gia.

Con una sola palabra, “septiembre”, Oriana acompañó el carrusel que rápidamente despertó la atención de sus seguidores. Sin embargo, fueron las imágenes de la pequeña Gia en brazos de su mamá las que se llevaron gran parte de las miradas.

LAS TIERNAS FOTOS DE ORIANA SABATINI CON GIA

En varias de las postales, Oriana Sabatini dejó ver cómo atraviesa esta nueva etapa de su vida como mamá. Las imágenes reflejaron momentos de mucha cercanía con su hija y generaron una catarata de reacciones.

El álbum también incluyó a Paulo Dybala, quien apareció disfrutando de un momento al aire libre. Además, la artista sumó diferentes escenas de su día a día y mostró un rincón dedicado a la lectura donde podía verse su propia obra, Podría Quedarme Acá.

Oriana Sabatini mostró las fotos más tiernas de Gia y sorprendió con su intimidad familiar. Crédito: Instagram

Oriana Sabatini mostró las fotos más tiernas de Gia y sorprendió con su intimidad familiar. Crédito: Instagram

La publicación acumuló miles de “Me gusta” y numerosos mensajes de sus seguidores y amigos. Una de las que reaccionó fue Valentina Zenere, quien le dedicó un cariñoso comentario: “No existe mamá más linda! Las amo”.

EL CAMBIO DE LOOK DE ORIANA SABATINI QUE SORPRENDIÓ A TODOS

En las últimas semanas, Oriana también había llamado la atención por renovar por completo su imagen. La artista dejó atrás su tradicional pelo oscuro y apostó por un rubio claro.

Además del cambio de color, eligió un corte bob con efecto húmedo, logrando una transformación que no pasó inadvertida entre sus seguidores.

Oriana Sabatini mostró las fotos más tiernas de Gia y sorprendió con su intimidad familiar. Crédito: Instagram

Oriana Sabatini mostró las fotos más tiernas de Gia y sorprendió con su intimidad familiar. Crédito: Instagram

Oriana Sabatini mostró las fotos más tiernas de Gia y sorprendió con su intimidad familiar. Crédito: Instagram

Las fotos de su nuevo estilo generaron miles de reacciones en pocas horas. Incluso Paulo Dybala se mostró sorprendido y comentó “¿Perdón?”, mientras que María Becerra reaccionó con un contundente “¿Queeeeee?” acompañado por emojis de fuego.