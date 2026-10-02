Rodrigo de la Serna se pone al frente de El rapto, un thriller político que lleva al espectador a la Argentina de comienzos de los años 80. La película combina una historia familiar con las tensiones de un país que acababa de recuperar la democracia después de siete años de dictadura.

Estrenada en 2023, dura 1 hora y 35 minutos y puede verse en Paramount+. La dirige Daniela Goggi, realizadora de Abzurdah y El hilo rojo, quien escribió el guion junto a Andrea Garrote.

De qué trata El rapto

La historia comienza en 1983. Julio Levy regresa junto a su familia a Buenos Aires después de haber vivido exiliado durante la dictadura. La democracia acaba de regresar y él pretende reconstruir su vida e incorporarse nuevamente a la empresa familiar.

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Pero sus planes cambian cuando su hermano es secuestrado. Los responsables exigen dinero a cambio de liberarlo y Julio asume personalmente las negociaciones, mientras descubre que las prácticas clandestinas asociadas con los años de la dictadura todavía permanecen activas.

El rapto dura 1 hora y 35 minutos y puede verse en Paramount+.

El protagonista comienza entonces una búsqueda desesperada para conseguir la liberación. En el camino debe moverse entre empresarios, fuerzas de seguridad y funcionarios de un gobierno democrático que todavía intenta consolidarse.

La película evita plantear el caso únicamente como un policial. El secuestro funciona también como puerta de entrada a una época en la que las estructuras del pasado convivían con las nuevas instituciones.

La historia real detrás de El rapto

Aunque los nombres fueron modificados, la película está inspirada en hechos ocurridos a la familia del periodista y escritor Martín Sivak. El punto de partida es su libro El salto de papá, publicado en 2017.

El padre del autor, Jorge Sivak, y su tío Osvaldo fueron empresarios vinculados al Banco de Buenos Aires. Osvaldo fue secuestrado en 1985 y permaneció cautivo durante varios días hasta que la familia pagó un rescate millonario.

El tráiler oficial de la película El Rapto, con Rodrigo de la Serna.

Dos años después, Jorge también fue secuestrado. Su historia tuvo un desenlace diferente y terminó convirtiéndose en uno de los casos policiales más resonantes de aquellos primeros años de democracia. Rodrigo de la Serna, en el centro de la película

La interpretación de De la Serna fue uno de los aspectos más destacados por la crítica. Su personaje carga con prácticamente toda la narración: negocia con los secuestradores, intenta sostener a su familia y recorre distintas oficinas buscando respuestas.

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La crítica especialmente el trabajo del actor, así como valoró su interpretación y la manera en que el thriller combina el drama íntimo con el contexto político.

La interpretación de De la Serna de Julio Levy fue uno de los aspectos más destacados por la crítica.

El rapto tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 2023, donde participó de la sección Orizzonti Extra. Luego pasó por el Festival de Toronto antes de llegar a los cines argentinos.

A través de la experiencia de una familia, la película muestra una democracia todavía atravesada por prácticas, personajes y estructuras heredadas de un período que formalmente había terminado.

Cómo es el reparto de El rapto