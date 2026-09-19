Dos policías realizan un patrullaje aparentemente rutinario cuando se encuentran con un vehículo robado. Al detenerlo descubren que acaban de cruzarse con Joaquín “El Chapo” Guzmán, por entonces uno de los hombres más buscados de México. Ese episodio real es el punto de partida de La captura, el thriller apasionante que llegó a Netflix.

La película dura 1 hora y 31 minutos, fue dirigida por Chava Cartas, con guion de Bernardo Esquinca, y está basada en una crónica del periodista Héctor de Mauleón.

De qué trata La captura

La historia se concentra en Arturo Carmona y Héctor Rosales, dos agentes federales que atraviesan las últimas horas de su turno cuando detectan un automóvil con reporte de robo en una carretera cercana a Los Mochis, Sinaloa.

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Lo que comienza como un procedimiento policial cambia por completo cuando descubren quién viaja en el vehículo: Joaquín Guzmán Loera y Jorge Iván “El Cholo” Gastélum.

Los agentes quedan entonces frente a una decisión extrema. Deben custodiar a uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo mientras esperan refuerzos, conscientes de que integrantes del Cártel de Sinaloa intentan localizarlo.

La historia de La captura se concentra en Arturo Carmona y Héctor Rosales, dos agentes federales.

La tensión aumenta cuando el detenido utiliza diferentes estrategias para conseguir su libertad. La película pone así el foco en el dilema de los policías y no en la figura del capo.

La historia real detrás de la última captura de “El Chapo”

El episodio ocurrió el 8 de enero de 2016, seis meses después de que Guzmán protagonizara su espectacular fuga del penal de máxima seguridad del Altiplano a través de un túnel.

El tráiler oficial de La Captura. en Netflix.

Aquella madrugada, fuerzas mexicanas desarrollaron la llamada Operación Cisne Negro en una vivienda de Los Mochis. Guzmán consiguió escapar junto a “El Cholo” Gastélum por un pasadizo conectado con el sistema de drenaje. Después de salir, ambos robaron vehículos para continuar la huida.

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Uno de esos autos tenía un reporte de robo. Una patrulla de la Policía Federal lo detectó y comenzó una persecución sin que inicialmente sus integrantes supieran a quién estaban siguiendo.

Durante esas horas, Guzmán habría ofrecido hasta 50 millones de dólares, propiedades y otros beneficios para que lo dejaran escapar. Ante el rechazo, también lanzó amenazas contra los agentes.

Qué cambió la película respecto de los hechos reales

La captura no pretende ser una reconstrucción documental. El director explicó que respetaron los principales acontecimientos comprobados, pero utilizaron la ficción para completar aquello de lo que no existen registros.

Joaquín “El Chapo” Guzmán, por entonces uno de los hombres más buscados de México.

Una de las principales diferencias está precisamente en sus protagonistas. Arturo Carmona y Héctor Rosales son personajes ficticios, ya que las identidades de los policías involucrados permanecieron protegidas. Además, según las crónicas del operativo, fueron cuatro agentes, y no dos, quienes interceptaron al narcotraficante.

Guzmán fue posteriormente extraditado a Estados Unidos. En 2019 fue declarado culpable de diez cargos federales y condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión.

Cómo es el reparto de La captura