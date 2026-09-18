Netflix presentó los detalles de Hermanastras, su nueva película animada que propone darle un giro inesperado al clásico cuento de Cenicienta. La historia pone en el centro a Lilith y Margot, las hermanastras que están cansadas de vivir bajo la sombra de la protagonista y deciden cambiar las reglas del cuento que todos conocen.

En esta versión, Lilith, interpretada en la versión original por Ali Wong, roba la varita mágica del Hada Madrina, cuya voz está a cargo de Bette Midler. Junto a su hermana Margot, interpretada por Stephanie Hsu, toma el control del Baile Real y modifica por completo el rumbo de la historia. Sin embargo, su decisión termina dejando al reino a merced de Priscilla, una villana manipuladora a la que le pone voz Nikki Glaser y que busca quedarse con el trono.

La situación obligará a Lilith a dejar de lado sus diferencias con Cenicienta, interpretada por Amanda Seyfried, para formar una inesperada alianza. Juntas deberán enfrentarse a trolls motociclistas, escapar de un grupo de maleantes y atravesar el misterioso Bosque de los Gritos en una aventura que tendrá como objetivo salvar al reino y, especialmente, intentar recomponer su relación como hermanas.

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UNA AVENTURA ANIMADA CON VOCES DE LUJO

El elenco de voces originales de Hermanastras también incluye a Daniel Radcliffe, Young Mazino, Peter Dinklage y Damian Priest. La película está dirigida por Alyce Tzue y John Ripa, mientras que la música original estará a cargo de Kris Bowers. El guion fue escrito por Ava Tramer, James Madejski, Jen Chuck, Dana Schwartz y Felicia Ho.

Imagen de Hermamastras (Foto: cortesía Netflix)

La historia fue desarrollada por Ava Tramer, James Madejski, Dana Schwartz, Felicia Ho, Riki Lindhome y Kate Micucci. La producción está encabezada por Amy Poehler, Jane Hartwell y Kim Lessing, con Poehler y Lessing como productoras para Paper Kite Productions.

Hermanastras forma parte de la propuesta de largometrajes animados originales de Netflix, que incluye títulos como KPop Demon Hunters (del mismo estudio de “Hermanastras”), Pinocho de Guillermo del Toro, Nimona, Monstruo del mar, La familia Mitchell vs las máquinas, Más allá de la Luna, Klaus y Leo, entre otras producciones. La plataforma también tiene entre sus próximas películas animadas a In Waves y Ray Gunn.

Imagen de Hermamastras (Foto: cortesía Netflix)

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