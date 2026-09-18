Este jueves se llevó a cabo la fiesta por los primeros 25 años del Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires), ocasión que aprovechó Eduardo Costantini para celebrar sus ocho décadas.

El festejo incluyó la presencia de personalidades de la cultura argentina, modelos, empresarios y políticos que saludaron al ideólogo de la institución y a su familia.

Fueron de la partida, entre otros, Marta Minujín, Adolfo Cambiaso y María Vazquez, Diego Santilli, Analía Maiorana, Jorge Macri, , María Belén Ludueña, Zulemita Menen, Rodolfo D’Onofrio, Fabián Perechodnik y a su hija Sofía, Jorge Telerman, Cynthia Cohen, Jorge Pablo Brito, Gabriela Vaca Guzmán.

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LOS FAMOSOS EN EL FESTEJO POR LOS 25 AÑOS DEL MALBA

Zoe Gotusso (Foto: Movilpress)

Gino Bogani (Foto: Movilpress)

Roberto Funes Ugarte (Foto: Movilpress)

Lara Bernasconi y Federico Álvarez del Castillo (Foto: Movilpress)

Lara Bernasconi (Foto: Movilpress)

Adolfo Cambiaso y María Vazquez (Foto: Movilpress)

María Vazquez (Foto: Movilpress)

Jorge Macri y María Belén (Foto: Movilpress)

María Belén Ludueña (Foto: Movilpress)

Los invitados a la fiesta por los 25 años del Malba (Foto: Movilpress)

Fabián Perechodnik y a su hija Sofía (Foto: Movilpress)

Martín Cabrales y Dora Sánchez (Foto: Movilpress)

Jorge Telerman y Cynthia Cohen (Foto: Movilpress)

Los invitados a la fiesta por los 25 años del Malba (Foto: Movilpress) (Foto: Movilpress)

Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de CABA (Foto: Movilpress)

Jorge Pablo Brito y Gabriela Vaca Guzmán (Foto: Movilpress)

Marta Minujín (Foto: Movilpress)

Analía Maiorana y Diego Santilli (Foto: Movilpress)

Patricia Della Giovampaola (Foto: Movilpress)

Zulemita Menen y Rodolfo D'Onofrio (Foto: Movilpress)

Los invitados a la fiesta por los 25 años del Malba (Foto: Movilpress) (Foto: Movilpress)

Los invitados a la fiesta por los 25 años del Malba (Foto: Movilpress)

Los invitados a la fiesta por los 25 años del Malba (Foto: Movilpress) (Foto: Movilpress)

Los invitados a la fiesta por los 25 años del Malba (Foto: Movilpress)

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