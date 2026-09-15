Carmen Barbieri vuelve a uno de los géneros que marcaron su carrera. La capocómica es la invitada estelar de VUELVE, la revista protagonizada por Álvaro Navia y Gabriel Villalba, quienes además guionan y dirigen respectivamente, y que recupera el humor, la música, las vedettes y los grandes cuadros musicales en plena calle Corrientes.

Y aunque Carmen lleva décadas sobre los escenarios, aseguró que todavía hay cosas que se anima a hacer y que forman parte de la esencia de este género.

Durante la entrevista, al ser consultada sobre si actualmente se anima a hacer algo que quizás 30 años atrás no hubiera hecho, respondió entre risas: “Siempre me animé a todo”.

Pero inmediatamente apareció una de las confesiones más inesperadas de la charla. “Hacés un desnudo en esta también”, arriesgaron. “Un desnudo cuidado”, respondió Carmen, entre risas.

Carmen Barbieri, Álvaro Navia y Gabriel Villalba. Foto: captura de video de Ciudad Magazine

La frase sintetizó el espíritu descontracturado con el que la actriz encara su participación en VUELVE, una propuesta que busca recuperar la revista tradicional pero adaptarla a los tiempos actuales.

La frase sintetizó el espíritu descontracturado con el que la actriz encara su participación en VUELVE, una propuesta que busca recuperar la revista tradicional pero adaptarla a los tiempos actuales.

Carmen Barbieri y su regreso a la revista

Para Carmen, la revista tiene una característica que la diferencia de otros géneros teatrales: exige que sus artistas puedan desenvolverse en distintas disciplinas.

“La revista reúne todo. Canción, baile, actuación”, explicó durante la entrevista. Y fue todavía más contundente al definirla: “Es una escuela la revista”.

La artista, que lleva décadas vinculada al género, considera que tanto hombres como mujeres deben estar preparados para hacer de todo sobre el escenario.

“En la revista siempre, desde el vamos, fue muy exigente”, sostuvo. En VUELVE, Carmen vuelve a encontrarse con ese universo de plumas, música, humor, baile y vedettes, pero dentro de una propuesta que busca incorporar una mirada contemporánea.

Carmen Barbieri, Álvaro Navia y Gabriel Villalba. Foto: captura de video de Ciudad Magazine

La revista que busca romper con los viejos prejuicios

Uno de los aspectos que destacan los integrantes del espectáculo es la diversidad del elenco.

Gabriel Villalba explicó que VUELVE reúne mujeres “de todos los cuerpos, de todos los estilos, de todas las edades”, además de bailarines, bailarinas y vedettes.

La propuesta intenta así actualizar un género que durante mucho tiempo estuvo asociado a un modelo de cuerpo y belleza muy determinado.

“Hay algo del espíritu de la revista que nosotros rescatamos, pero aggiornado a los tiempos que corren”, explicó Navia.

Para el humorista, el cambio también tiene que ver con la forma en que la sociedad observa actualmente a las mujeres y los cuerpos.

En ese sentido, VUELVE apuesta por un elenco heterogéneo y por darle protagonismo a artistas con diferentes características.

Cómo fue convocar a Carmen Barbieri

La presencia de Carmen representa, además, un vínculo directo con la historia de la revista argentina.

Según contaron los integrantes del espectáculo, su incorporación fue el último gran paso para terminar de cerrar el elenco.

“Nos faltaba el broche de oro, la frutillita de la torta, que es la señora institución de la revista que tengo al lado, Carmen Barbieri”, explicó Navia durante la entrevista.

¿Y cómo fue convencerla? La respuesta de Carmen fue contundente y sencilla: “¿Querés hacer revista? Y dije: ¡sí!”.

Así se sumó a una propuesta que, en principio, tiene seis funciones programadas, aunque sus protagonistas ya piensan en extender la temporada.

Carmen Barbieri, Álvaro Navia y Gabriel Villalba. Foto: captura de video de Ciudad Magazine

Álvaro Navia quiere llevar VUELVE más allá de Buenos Aires

Navia no oculta sus expectativas con el espectáculo. Aunque el proyecto comenzó con seis funciones, considera que la propuesta podría tener un recorrido mucho más largo.

“Esta es una revista que se merece un año estar en cartel”, afirmó. Incluso imaginó la posibilidad de llevarla a otros escenarios después de su paso por Buenos Aires, con destinos como Mar del Plata y Carlos Paz, además de una posible gira.

El espectáculo también tiene un componente internacional: parte de la producción está vinculada con Perú y existe la intención de llevar la revista allí.

Gabriel Villalba defendió el trabajo detrás de las plumas y los brillos

Villalba, que además de actuar dirige el espectáculo, hizo hincapié en una cuestión que muchas veces queda oculta detrás del despliegue visual de la revista: el enorme trabajo que implica cada función.

“La revista es un trabajo donde uno, desde que entrás hasta que salís, no parás de cambiarte, de maquillarte, retocarte, cambiarte pelucas”, explicó.

Por eso, uno de los objetivos de VUELVE es que el público pueda volver a disfrutar del género desde otro lugar.

Para Villalba, además, el espectáculo funciona cuando todos sus integrantes trabajan para que el otro pueda lucirse. “Te lucís bien si el otro se luce”, definió.

Foto: prensa VUELVE

Carmen Barbieri ya piensa en otra revista

Más allá de su participación en VUELVE, Carmen también reveló durante la entrevista que está trabajando en otro proyecto: una revista que prepara junto a Federico Bal y que imagina como su última participación sobre el escenario.

La artista aclaró que su intención no es abandonar el mundo de la revista, sino cambiar su lugar dentro de él.

“Yo quiero seguir produciendo, o dirigiendo, o trabajando así como estamos trabajando ahora en conjunto, pero no estar arriba del escenario”, explicó.

Para esa futura producción imagina un espectáculo de gran despliegue, con muchos cómicos, vedettes de distintas edades y alrededor de 40 personas en escena. “Va a ser carita”, acotó.

Pero esa es una historia para más adelante. Por ahora, Carmen vuelve a ponerse las plumas, el humor y la revista sobre los hombros con VUELVE.

Cuándo ver VUELVE

VUELVE se presenta en el Teatro Buenos Aires, ubicado en Avenida Corrientes 1699, esquina Rodríguez Peña.

El espectáculo está protagonizado por Álvaro Navia y Gabriel Villalba, con la participación estelar de Carmen Barbieri y un elenco de bailarines, vedettes y artistas de distintas edades, cuerpos y estilos.

Las funciones son los viernes y sábados a las 22.30.