Gustavo Sofovich habló con un noticiero de América TV luego del choque que protagonizó durante la madrugada en Palermo y reveló el resultado del test de alcoholemia que le realizaron tanto a él como al motociclista.

“El test de alcoholemia nos dio cero”, aseguró el productor al ser consultado por el resultado del control. De esta manera, Sofovich confirmó que tanto él como el conductor de la moto dieron cero en la prueba.

Cómo dio el test de alcoholemia a Gustavo Sofovich tras el choque en Palermo (eltrece)

El productor también explicó que debieron esperar durante un largo tiempo para que les realizaran el control correspondiente.

“Tuvimos que esperar una hora y media para que nos vengan a hacer el control de alcoholemia. No sé por qué tardó tanto ni me preocupa, me molestan las cosas que dicen en los medios”, sostuvo Gustavo.

Cómo dio el test de alcoholemia a Gustavo Sofovich tras el choque en Palermo (América TV)

Gustavo Sofovich explicó por qué permaneció dentro de su auto

Luego del accidente, distintos medios habían informado que Sofovich permanecía dentro de su vehículo blindado y que no quería salir del auto.

“Yo no salía del auto porque hacía frío y esto pasa porque me llamo Gustavo Sofovich”, afirmó, en referencia a la repercusión que tuvo el episodio.

Además, aseguró que su intención era continuar con su rutina: “Iba al gimnasio, me molesta todo el quilombo. Me dicen cualquier cosa. A ninguno nos pasó nada”.

Sobre la asistencia tras el choque, Sofovich remarcó que fue él quien llamó al servicio de emergencias. “Yo llamé al 911”, afirmó.

El accidente ocurrió durante la madrugada de este martes en Palermo, cuando el vehículo que conducía Sofovich chocó con una motocicleta en la que viajaban un hombre y una mujer. La joven fue trasladada al Hospital Rivadavia.