En medio de su creciente exposición pública por su participación en distintas movilizaciones sociales, Guadalupe Bargiela habló sobre su presente personal, laboral y económico. La joven de 25 años, hermana de Eva Bargiela, estuvo invitada este domingo en Duro de Domar (C5N), donde contó las dificultades que atraviesa para llegar a fin de mes.

Estudiante de Abogacía, militante peronista e integrante de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), Guadalupe ganó visibilidad durante las protestas de jubilados y personas con discapacidad. En una de esas manifestaciones protagonizó un cruce con efectivos policiales en el que apeló a sus conocimientos jurídicos para defender el derecho a protestar.

Durante su paso por televisión, la joven puso el foco en una problemática que, según explicó, también atraviesa en primera persona. “La realidad es que no llego a fin de mes, tengo un montón de deudas... Yo ya no sé si marcho como ‘disca’ o como endeudada”, expresó.

GUADALUPE BARGIELA CONTÓ SU DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA

La hermana de Eva Bargiela trabajó en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) hasta que fue desvinculada. Posteriormente consiguió reinsertarse laboralmente en un organismo de la provincia de Buenos Aires, aunque aseguró que sus ingresos no alcanzan para afrontar todos sus gastos.

A partir de su propia experiencia, Guadalupe planteó que las discusiones políticas deberían concentrarse en las necesidades económicas de la población. “Hay gente que labura 12 horas y no llega a fin de mes y morfa lo que puede”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó cuál considera que debería ser uno de los principales objetivos de la política: “Tiene que ser la herramienta de transformación donde la gente pueda marchar, pero sobre todo donde pueda comer”.

Guadalupe Bargiela, la hermana ciega de Eva, reveló su difícil presente: “No llego a fin de mes”. Credito: Instagram

LA MIRADA DE GUADALUPE BARGIELA SOBRE LA DISCAPACIDAD

Durante la entrevista también cuestionó el escenario que, desde su perspectiva, atraviesan las personas con discapacidad. “Volvió la discriminación como moneda corriente y volvimos a sentirnos incómodos en la calle las personas con discapacidad y los jubilados”, afirmó al analizar la gestión de Javier Milei.

Guadalupe nació ciega luego de un parto prematuro a los seis meses. Desde chica, su familia fomentó su autonomía y la acompañó para que pudiera desarrollar diferentes actividades. Practicó judo, aprendió guitarra y utilizó una bicicleta tándem especialmente adaptada.

Uno de los pilares de su vida fue su mamá, quien murió en octubre de 2024. Según contó en distintas oportunidades, fue quien la impulsó a desenvolverse con independencia y acompañó su compromiso con la lucha por los derechos de las personas con discapacidad.

EL VÍNCULO DE GUADALUPE CON SU HERMANA EVA BARGIELA

Aunque sus perfiles públicos están relacionados con ámbitos diferentes, Guadalupe mantiene una relación cercana con Eva Bargiela y no oculta la admiración que siente por la carrera de la modelo. “Es una genia, tiene una carrera muy buena y siempre mantuvo un perfil muy bajo”, expresó.

Por el momento, la joven no pretende transformar la exposición que consiguió en redes y televisión en una carrera como creadora de contenido. “No quiero ser influencer... prefiero la militancia política convencional porque creo que hay que cambiar cosas”, aseguró.

Su objetivo, explicó, es continuar trabajando desde la militancia y ampliar su agenda más allá de las problemáticas vinculadas con la discapacidad. Para Guadalupe, el desafío es poder “hablarle y trabajar para toda la sociedad argentina”.