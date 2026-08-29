Eva Bargiela explicó que es “Agua de tanga”, un ritual que se utiliza para atraer o conquistar a un hombre. La modelo e influencer explicó el particular procedimiento durante una charla en “Que alguien le avise”, el programa en el que trabaja en La Casa streaming.

Bargiela detalló cómo sería esta práctica y explicó que consiste, nada más y nada menos, en hervir una bombacha usada para luego utilizar el agua resultante en una bebida que tomaría el supuesto enamorado.

“El Agua de tanga funciona supuestamente así: una bombacha usada, vos la hervís como si fuese un tecito. ¡Pensá que el agua caliente igual mata todos los bichos!“, empezó.

EVA BARGIELA COMPARTIÓ EL RITUAL DE LA TANGA HERVIDA

Según relató Eva Bargiela, el siguiente paso sería darle esa preparación a la persona a la que se busca conquistar.

Eva Bargiela compartió el ritual de la tanga hervida y dejó a todos sin palabras (Video: Que alguien le avise)

“La tanga usada supuestamente hay que hervirla y ese agua se la tenés que dar de tomar a tu supuesto enamorado. Entonces lo invitás a tu casa, le hacés un tecito y supuestamente ese es el Agua de tanga”, detalló la modelo que imaginó una alternativa para incorporar el supuesto Agua de tanga a una situación cotidiana y evitar que el hombre descubra qué está tomando.

Entre risas, planteó la posibilidad de utilizarla para preparar unos mates. “Me hace mucha gracia, pero es fácil de meterte en un Agua de tanga, porque te invito a tomar unos mates con el agua de la tanga. Yo hiervo la tanga y lo meto en el termo, si es un mate no sé si te das cuenta”, mencionó, entre risas.