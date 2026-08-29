El universo de la mitología griega tiene historias que el cine y la televisión han revisitado durante décadas. Para quienes quedaron atrapados por La odisea de Christopher Nolan, Netflix tiene en su catálogo Troya: La caída de una ciudad.

La ambiciosa producción que retrocede hasta la guerra que precede al largo regreso de Odiseo a Ítaca tiene 8 capítulos de una hora.

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Fue creada y escrita principalmente por David Farr, mientras que Owen Harris, Mark Brozel y John Strickland se repartieron la dirección.

De qué trata Troya: La caída de una ciudad

La historia comienza con Paris, un joven pastor que descubre que en realidad es Alejandro, príncipe de Troya e hijo del rey Príamo y la reina Hécuba.

Su regreso a la familia real coincide con una misión diplomática que lo lleva hasta Esparta. Allí conoce a Helena, esposa del rey Menelao, y ambos se enamoran. Cuando escapan juntos hacia Troya, el episodio desencadena una guerra que enfrentará durante años a dos pueblos.

Troya: La caída de una ciudad toma como principal referencia el universo de la Ilíada de Homero.

Menelao busca recuperar a Helena y recibe el apoyo de su hermano Agamenón, rey de Micenas. Los griegos reúnen entonces un poderoso ejército en el que aparecen figuras fundamentales del relato homérico como Aquiles y Odiseo.

Del otro lado, Troya se prepara para resistir bajo el liderazgo de Héctor, hermano mayor de Paris y uno de sus mejores guerreros.

El tráiler de la serie Troya: La caída de una ciudad.

La serie combina así romance, estrategia militar, disputas familiares y la presencia de los dioses, que intervienen directamente en el destino de los protagonistas.

De la Ilíada a la historia de Odiseo

La producción toma como principal referencia el universo de la Ilíada de Homero, además de diferentes relatos asociados al ciclo de la Guerra de Troya.

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Esto establece una conexión directa con La odisea. Joseph Mawle interpreta a Odiseo, rey de Ítaca, que participa del ejército griego y cuya historia continuará después de la caída de Troya.

Precisamente ese regreso constituye el centro de la Odisea: después de combatir durante una década, el héroe intenta volver con Penélope y su hijo Telémaco, pero el viaje se prolonga otros diez años debido a una sucesión de obstáculos y enfrentamientos con criaturas y dioses.

Por eso, Troya: La caída de una ciudad funciona como una suerte de historia previa para quienes quieran profundizar en los personajes y acontecimientos que desembocan en el viaje de Odiseo.

Una producción británica rodada en Sudáfrica

El rodaje se realizó principalmente en Sudáfrica, donde se levantaron escenarios para representar Troya y los campamentos griegos.

La serie de Netflix tiene 8 capítulos de una hora.

La propuesta no se concentra únicamente en las batallas: dedica buena parte de sus capítulos a las relaciones personales, las consecuencias políticas del romance entre Paris y Helena y las divisiones que aparecen dentro de ambos bandos.

Cómo es el reparto de Troya: La caída de una ciudad