Mubi prepara una nueva tanda de estrenos para septiembre de 2026 con películas, documentales y series que atraviesan distintos géneros y estilos. Entre las principales novedades se encuentran Moscas, el esperado regreso de Fernando Eimbcke; JAŸ-Z IN 8, una serie documental de ocho episodios; y Pulp: ¿Qué harías por una canción más?, dedicada a la emblemática banda británica liderada por Jarvis Cocker.

El 4 de septiembre llegará Moscas, la nueva película de Eimbcke. Protagonizada por una historia atravesada por la pérdida, la compañía y los vínculos inesperados, la cinta sigue a un hombre y su hijo de nueve años que se alojan temporalmente con Olga, una mujer de rutinas muy controladas. El blanco y negro de la cinefotógrafa María Secco acompaña este relato íntimo sobre la resiliencia y los encuentros que pueden transformar una vida.

El 19 de septiembre será el turno de JAŸ-Z IN 8, una serie documental producida por JAŸ-Z y Rick Rubin. A través de conversaciones entre ambos, la producción recorre la trayectoria del músico y profundiza en su proceso creativo, sus letras y las experiencias personales que marcaron su obra. Se estrenarán dos episodios por sábado.

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La agenda musical continuará el 25 de septiembre con Pulp: ¿Qué harías por una canción más?, de Garth Jennings. El documental recorre cuatro décadas de historia de Pulp, desde sus comienzos en Sheffield hasta su consolidación como una de las bandas más singulares del Britpop, con Jarvis Cocker como guía de este viaje.

Entre los exclusivos de Mubi también se destacan Nervous Energy, disponible desde el 1° de septiembre; Las 100 noches del deseo, con Maika Monroe, Emma Corrin y Nicholas Galitzine, desde el 11; Bouchra, el 12; y Denominación de origen, el 18.

Además, durante septiembre la plataforma sumará clásicos y colecciones especiales como Lady Bird, de Greta Gerwig; la trilogía documental La batalla de Chile, de Patricio Guzmán; Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera, de Kim Ki-duk; y una colección dedicada al cineasta Konrad Wolf.

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