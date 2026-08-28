La expulsión de Campanita de Gran Hermano: Generación Dorada terminó con una escena tan insólita como inesperada: una persona vestida completamente de negro y cubierta (para no revelar su identidad) ingresó a la casa para ayudar a sacar a la participante, que se había negado una y otra vez a abandonar el reality después de conocer la sanción.
Luego del dramático momento que protagonizó en el confesionario, entre llantos, gritos y fuertes cuestionamientos a la decisión de Gran Hermano, Campanita finalmente dejó la casa.
Pero, según contó Santiago del Moro en vivo, la salida tuvo un particular operativo detrás: “Así se iba Campanita, todos los chicos en sus cuartos. La convencieron”, relató el conductor.
Pero la escena no terminó ahí. Según se pudo observar, una persona debió entrar a la casa para colaborar con el operativo y lograr que la participante finalmente saliera del reality.
Mientras repasaban las imágenes, Del Moro analizó la particular actitud que tuvo Campanita durante su expulsión y consideró que su reacción podría estar vinculada con el personaje que construyó dentro del programa.
Santiago del Moro: “Así se iba Campanita, todos los chicos en sus cuartos. La convencieron”.
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EL ATAQUE DE LLANTO Y FURIA DE CAMPANITA CUANDO GRAN HERMANO LA EXPULSÓ: “NUNCA AGREDÍ A NADIE EN MI VIDA”
La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a quedar envuelta en una enorme tensión después de que la producción tomara una drástica decisión: expulsar a Campanita y Danelik por los incidentes protagonizados en las últimas horas.
La determinación fue comunicada en vivo y generó reacciones completamente diferentes entre las dos participantes. Mientras Danelik aceptó la sanción y se retiró de la casa sin mayores inconvenientes, Campanita protagonizó un verdadero ataque de llanto, desesperación y furia y se negó rotundamente a abandonar el reality.
“¡Ay, no, amado! Ahora sí que no me voy a ir. No me voy a ir. Ahora sí que no me voy”, atinó a decir la joven, quien no tardó en romper en llanto y angustiarse por la situación.
“Me parece horrible. No, no, no. No me voy a ir. Ahora sí que no me voy a ir de ninguna manera porque me parece horrible, amado. Nunca en mi vida agredí a nadie. Nunca hice eso. Me parece muy injusto. Y no me voy a ir. Ahora sí que no me voy a ir”, agregó.
La participante también recordó el episodio ocurrido el día anterior y sostuvo que, pese a haber sido provocada, nunca habría atacado físicamente a nadie: “Una vez una chica me pegó y ni a una así le pegué yo. Nunca hice eso en mi vida. Eso es la cosa más horrible. Y no me voy a ir de esa manera”, manifestó.
Ya en el confesionario, Campanita continuó defendiendo su postura y volvió a negar haber agredido a alguien: “Yo no me voy a ir de ninguna manera porque me parece horrible, amado. Yo nunca le agredí, amado. Nunca ni a nadie en mi vida le hice eso”, sostuvo, con lágrimas en los ojos.
“Me parece totalmente horrible. La cosa más humillante de mi vida. Irme por algo que yo no hice y que nunca hice en mi vida”, afirmó.
“Me quitaron mis cosas varias veces. Ella tiró mi rama de flores en el basurero. No dije nada. Quité las fotos varias veces. Quitaron mi tapete. Nunca dijiste nada, amado. Siempre dijiste que no podías interferir”, enumeró.
“Me parece totalmente horrible. La cosa más humillante de mi vida. Irme por algo que yo no hice y que nunca hice en mi vida”.
Y explicó su versión del episodio de las fotografías: “Guardé cuidadosamente las fotos y quería hacer un intercambio con mi maquillaje nada más, no arrugué, no hice nada con las cosas de nadie”.
De esta manera, la participante volvió a protagonizar una escena de extrema tensión dentro del reality y repitió una actitud que ya había tenido anteriormente: negarse a cumplir con la orden de abandonar la casa.
¡Qué momento!