Se picó fuerte en Gran Hermano: Generación Dorada. Danelik Galazán y Titi Tcherkaski protagonizaron un acalorado cruce por Brian Sarmiento, luego de que la pareja del exfutbolista se enterara de que su compañera habría hablado de ella a sus espaldas.

Todo comenzó en el patio de la casa y la tensión aumentó cuando los participantes ingresaron. Ya cara a cara, Danelik decidió ir directamente al punto y le reclamó a Titi por sus comentarios: “Cuando tengas que decirme algo, que yo soy mala mujer, venís y me lo decís en la cara”, disparó, visiblemente molesta.

Pero eso no fue todo. La jugadora también cuestionó que Titi hablara con su pareja: “No vas y le decís a Brian. ¿Qué le tenés que ir a llenar la cabeza a Brian? ¿Vos te pensás que él no sabe con la persona con la que está?”, lanzó.

Polémica con Gran Hermano tras la delicada denuncia de Titi (captura de Telefe)

Lejos de bajar el tono, Danelik continuó con el interrogatorio y quiso saber por qué Titi se involucraba en cuestiones de su pareja: “¿Qué te metés vos entonces? ¿Estás celosa? Le dijiste ‘fijate con la clase de persona con la que estás’. Sos muy ridícula”, le preguntó.

La reacción de Titi fue inmediata. Se llevó la mano a la cara, sonrió y respondió con una frase que volvió a encender la discusión: “¿Celosa de Brian? Yo me meto en lo que quiero, puedo hablar con Brian de lo que quiera”.

¡Tremendo!

Foto: Captura de X (@DanelikstarOK)

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LA TREMENDA PELEA DE TAMARA PAGANINI Y PINCOYA EN GRAN HERMANO: GRITOS, AMENAZAS Y UN CARA A CARA QUE TERMINÓ AL LÍMITE

¡Se picó fuerte! Tamara Paganini y Pincoya protagonizaron un tremendo enfrentamiento en Gran Hermano: Generación Dorada que dejó a todos al borde del infarto, con un ida y vuelta cargadísimo de insultos, acusaciones y provocaciones.

El momento fue registrado y posteriormente compartido en Instagram por la cuenta @mundofamososok, donde rápidamente comenzó a circular el video del inesperado cruce entre las dos figuras del reality de Telefe.

Todo comenzó con una fuerte acusación vinculada a un supuesto escupitajo. Lejos de bajar el tono, las dos mujeres quedaron enfrentadas cara a cara y comenzaron a recriminarse mutuamente lo ocurrido: “Me acabas de escupir”, se la escuchó decir a Pincoya.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@mundofamososok)

Sin embargo, Tamara se defendió: “Vos me escupiste, yo te soplé”. La discusión fue subiendo de temperatura hasta que aparecieron las amenazas de un posible enfrentamiento físico.

“No seas tarad..., Pincoya. Si algo pasa, ¿sabés quién termina en el suelo?“, disparó Paganini. Y la otra jugadora retrucó sacándole los anteojos: ”¡Pegame, dale pegame!“.

En medio del caos, Gran Hermano pidió un poco de calma: “Atención a todos. Les pido, por favor, a alguien que esté un poco más tranquilo, que intente separar esta situación y no se quede mirando para que llegue a un extremo innecesario”, solicitaron.

¡Tremendo!