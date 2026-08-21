Lee tu horóscopo diario del 21 de agosto de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.
Aries: La Luna en Capricornio te invita a tomar el amor con mayor madurez y compromiso. Una conversación sincera puede ayudarte a definir un vínculo y construir una relación con bases firmes hoy.
Tauro: La Luna en Capricornio favorece la estabilidad y los proyectos compartidos. Demostrar lo que sientes con hechos fortalecerá la confianza y permitirá que una relación avance con seguridad.
Géminis: La Luna en Capricornio te pide ordenar tus emociones y reconocer qué esperas del amor. Hablar con claridad evitará confusiones y te ayudará a construir un vínculo mucho más estable hoy.
Cáncer: La Luna en Capricornio, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y los compromisos. Escuchar al otro y expresar tus necesidades ayudará a fortalecer una relación importante para ambos.
Leo: La Luna en Capricornio te invita a cuidar el amor mediante gestos concretos y cotidianos. La constancia será clave para fortalecer la confianza y demostrar cuánto valoras a quien tienes cerca.
Virgo: La Luna en Capricornio armoniza tus emociones y favorece relaciones con futuro. Es un buen momento para expresar lo que sientes y avanzar con seguridad junto a alguien que te inspira confianza.
Libra: La Luna en Capricornio te lleva a buscar mayor seguridad emocional y contención. Compartir tus sentimientos sin temor permitirá sanar diferencias y fortalecer un vínculo que realmente valoras.
Escorpio: La Luna en Capricornio favorece conversaciones profundas y decisiones maduras en el amor. Decir lo que sientes con claridad puede acercarte a alguien especial y fortalecer la confianza.
Sagitario: La Luna en Capricornio te invita a valorar vínculos que aportan estabilidad y confianza. Evitar promesas impulsivas y demostrar tus sentimientos con hechos fortalecerá relación sincera.
Capricornio: La Luna en tu signo aumenta tu seguridad emocional y te ayuda a definir lo que deseas. Es un gran momento para asumir compromisos, expresar sentimientos y construir un amor más sólido.
Acuario: La Luna en Capricornio te invita a mirar hacia adentro y reconocer emociones que sueles reservar. Cerrar una historia pendiente puede ayudarte a abrirte a un vínculo más maduro y verdadero.
Piscis: La Luna en Capricornio fortalece tus deseos de construir una relación estable y sincera. Compartir proyectos y hablar del futuro puede acercarte aún más a alguien que ocupa un lugar especial.
Fuente: Jimena La Torre.