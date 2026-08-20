Lee tu horóscopo diario del 20 de agosto de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna en Sagitario enciende tu entusiasmo y te anima a vivir el amor con más espontaneidad. Una propuesta diferente puede renovar la pasión y acercarte mucho más a quien deseas de verdad.

Tauro : La Luna en Sagitario te invita a salir de la comodidad y explorar nuevas formas de compartir el amor. Abrirte a planes diferentes puede renovar un vínculo y despertar mayor pasión compartida.

Géminis : La Luna en Sagitario, tu signo opuesto, pone el foco en los vínculos y acuerdos. Una conversación sincera puede acercarte a alguien especial y fortalecer una relación importante para ambos.

Cáncer : La Luna en Sagitario te anima a renovar la rutina afectiva y demostrar amor con acciones. Compartir nuevas experiencias puede devolver entusiasmo y fortalecer la conexión en pareja cada día.

Leo : La Luna en Sagitario potencia tu magnetismo, alegría y deseo de conquista. Es un gran momento para tomar la iniciativa, disfrutar del romance y renovar la pasión junto a alguien especial hoy.

Virgo : La Luna en Sagitario mueve emociones que necesitan mayor libertad y confianza. Evitar analizar cada detalle te permitirá disfrutar del amor con espontaneidad y abrirte a nuevas experiencias.

Libra : La Luna en Sagitario favorece el diálogo, los encuentros y las nuevas conexiones. Tus palabras tendrán mayor encanto y una conversación especial puede despertar sentimientos inesperados.

Escorpio : La Luna en Sagitario te invita a valorar la seguridad sin perder libertad en el amor. Reconocer lo que mereces te ayudará a elegir relaciones sinceras y disfrutar con mayor confianza.

Sagitario : La Luna en tu signo aumenta tu magnetismo, optimismo y deseo de vivir nuevas experiencias. Mostrarte auténtico puede atraer un amor especial o renovar la pasión dentro de tu pareja actual.

Capricornio : La Luna en Sagitario te invita a mirar hacia adentro y reconocer sentimientos que aún necesitan claridad. Soltar una historia pasada puede abrir espacio para un amor más libre y sincero.

Acuario : La Luna en Sagitario favorece encuentros, amistades y nuevos planes compartidos. Una conexión inesperada puede despertar interés y abrir el camino hacia una relación diferente y auténtica.