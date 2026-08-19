Así le robaron a Ariel Diwan. Video: Mauro Szeta

Ariel Diwan sufrió un robo en una pizzería de Castelar mientras se encontraba almorzando. El productor teatral, que actualmente también está vinculado a la política y al rubro inmobiliario, fue sorprendido por dos jóvenes que circulaban en una moto.

Según relató el empresario, uno de los delincuentes se acercó hasta su mesa y, en cuestión de segundos, le arrancó una cadena de oro que llevaba puesta. Tras cometer el robo, ambos escaparon rápidamente en una moto.

Diwan se encontraba acompañado por otra persona, quien intentó perseguir a los delincuentes, aunque no logró alcanzarlos.

Ariel Diwan contó cómo fue el robo en Castelar

“Veo que un tipo se agacha cerca de mí a atarse los cordones. Y de repente vino otro, se me tiró encima y me arrancó la cadenita”, relató Diwan a Primera Plana.

Como consecuencia del violento tirón, al empresario le rompieron la remera. “Se fueron en una moto chiquita”, explicó Diwan.

A Ariel Diwan también le habían robado el teléfono

El productor teatral reveló, además, que había sufrido otro robo apenas una semana antes.

En aquella oportunidad, los delincuentes le sustrajeron su teléfono celular en la zona de 25 de Mayo y Almirante Brown, en pleno centro de Castelar.