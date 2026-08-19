Luck Ra hizo un descargo por un vdeo que lo muestra junto a Tuli Acosta en un hotel. Las imágenes se viralizaron rápidamente y desataron una ola de comentarios sobre el tipo de vínculo que los une, justo cuando todavía resuenan las repercusiones de la reciente separación del cordobés y La Joaqui.

Frente a los comentarios y las críticas que surgieron en TikTok, el intérprete de “La morocha” decidió responder de manera directa y con tono irónico a uno de los usuarios: “Perdón por juntarme con mi mejor amiga, la próxima te pido permiso, que estés bien”.

Según contaron en LAM, el músico había sido contratado para cantar en un casamiento en un hotel, después de una presentación en Bariloche. En ese mismo lugar estaba Tuli Acosta, y la coincidencia no pasó desapercibida para los presentes ni para los usuarios de redes sociales.

El video de Luck Ra con Tuli Acosta

Qué dijo Luck Ra sobre el video con Tuli Acosta

El video cobró notoriedad y volvió a instalarse el rumor sobre una posible relación sentimental entre ambos.

Ante la reacción de Luck Ra, algunos seguidores salieron a bancarlo, mientras otros insistieron en vincular el episodio con su separación de La Joaqui y volvieron a cuestionarlo.

El operativo en el hotel y la filtración del video

Tuli Acosta

De acuerdo a la información difundida en LAM, durante la estadía del artista en el hotel se habría implementado un operativo especial que bloqueó tres accesos, lo que provocó malestar entre los empleados del lugar. Según la versión del programa, la medida buscaba evitar que Luck Ra y Tuli Acosta fueran vistos juntos.

Sin embargo, las imágenes finalmente se filtraron y el cantante quedó nuevamente bajo la lupa. Con su respuesta, Luck Ra dejó en claro que considera a Tuli Acosta su “mejor amiga” y, al menos públicamente, desmintió cualquier especulación sobre un romance.