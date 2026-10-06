El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya se perfila como uno de los eventos más esperados del año y, mientras comienzan a conocerse detalles de la celebración, también aparecen nombres de figuras que serán de la partida.

En las últimas horas, Ángel de Brito reveló quién es una de las invitadas estrella que tendrá Tini en su boda y sorprendió al confirmar que se trata nada menos que de Lali Espósito.

La información surgió en el programa de streaming que conduce De Brito por Bondi Live, cuando le consultaron directamente si la artista había sido invitada al casamiento de Tini con el futbolista.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

“Hola Ángel, ¿sabés si a Lali la invitaron al casamiento de Tini?”, le preguntaron al conductor. Sin vueltas, el periodista respondió: “Sí, se invitaron, ahora que son amiguis se invitaron las dos”.

La frase de De Brito hace referencia al vínculo que actualmente mantienen las dos artistas, que en los últimos meses tuvieron varios gestos públicos de acercamiento como estar juntos en el show que Lali hizo en River donde ambas generaron enorme repercusión al compartir escenario y aparecer vestidas de novia en el escenario.

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul está prevista para el 19 de diciembre, y cada nuevo dato sobre la celebración aumenta la expectativa alrededor de una fiesta que promete tener invitados de alto perfil. Además, Lali le habría devuelto el gesto a la hija de Alejandro Stoessel a quererla en su boda también.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA INESPERADA RESPUESTA DE CAMI HOMS CUANDO LE PREGUNTARON SI FUE INVITADA AL CASAMIENTO DE RODRIGO DE PAUL Y TINI STOESSEL

El casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel continúa generando repercusiones y, esta vez, quien fue consultada al respecto fue Cami Homs, expareja del futbolista y madre de sus hijos, Francesca y Bautista.

En una nota que dio a LAM, la modelo habló sobre la boda y dejó en claro cuál es su postura frente a la nueva etapa sentimental de Rodrigo. Lejos de mostrarse incómoda, aseguró que lo único que le importa es el bienestar de sus hijos.

“¿Estás al tanto de que se casa el papá de tus hijas?”, le consultó el cronista del programa que conduce Ángel de Brito por América. A lo que Cami respondió con naturalidad: “Sí, claro. Y nada, todo bien”.

Foto: Captura (América)

Sin embargo, cuando quisieron saber qué le generaba la noticia y si sus hijos le habían contado algo sobre la boda, fue contundente: “No, no me dicen nada. Mientras yo los vea felices a ellos, no hay nada para decir. No quiero nada más que eso, verlos felices a mis hijos”.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando le preguntaron directamente si había recibido una invitación para la boda de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. La respuesta de Cami fue contundente y sin vueltas: “No, no, no. Claramente que no”.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

El cronista incluso planteó la posibilidad de que, pese a la historia que compartieron, Rodrigo pudiera invitarla por mantener una relación cordial como padres de Francesca y Bautista. Pero Homs no dejó lugar a las dudas: “Está todo bien, pero no, claramente que no”.

La conversación tomó todavía más temperatura cuando le preguntaron si, en caso de recibir una invitación, asistiría al casamiento de su expareja con Tini. Cami prefirió no entrar en especulaciones y respondió con ironía: “Ay, chicos, no voy a responder cosas obvias. Pero todo bien igual”, cerró, contundente.