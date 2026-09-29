La aparición de Tini Stoessel en el tercer recital de Lali Espósito en el estadio de River fue una sorpresa total, y las huellas del momento habrían decidido a la exchica Disney a querer copiar la carrera de su colega.

“Tini, dijo: ‘¡cómo me gustaría a mí también hacer un show el 2027 en el Estadio Monumental!”, reveló Paula Galloni.

Luego de realizar 9 shows en Tecnópolis por el Futttura World Tour hace un año, Tini soñaría con hacer su primer gran estadio para público masivo: “Es posible que con todos estos cambios que hay también en quienes la producen, en algún momento logre llegar a un acuerdo”.

Tini Stoessel y Lali Espósito. (Foto: @tinistoessel)

La periodista de Nuevo Día además precisó: “River Plate tiene una productora puntual que arma todos los shows. Y por eso estaba como imposibilitada de hacerlo”.

Por qué ahora Tini quiere llenar un estadio

De hecho, por eso tampoco pudo hacer conciertos en el estadio de Vélez, como antes ya había hecho Lali.

“Ahora que ella tomó otras decisiones, es posible. Que finalmente cierre en algún momento un River, porque la entusiasmó muchísimo todo a la apuesta que tenía Lali y quiere hacer un gran estadio”, cerró.

Antes que Lali había sido María Becerra la primera mujer en colmar el Monumental, y quizá Tini se ilusione con superar los hitos de sus colegas y amigas en cuanto a poder de convocatoria.