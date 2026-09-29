A horas de que Tiago PZK y La Joaqui oficialicen su romance en redes sociales con una imagen donde se los veía tomados de la mano, Luck Ra grabó un video junto a Tuli Acosta, la acusada de haber sido la tercera en discordia en su ruptura, y ella no dudó en subirlo a su perfil de TikTok.

En el marco de la promoción del lanzamiento de su nueva colaboración con Thalía, con quien grabó “A quién le importa”, versión cuarteto, Luck Ra grabó un video donde se lo ve bailando esta canción junto a su mejor amiga Tuli Acosta.

“Tiras un resaquit y no toca el piso”, escribió la bailarina junto al TikTok que recibió miles de comentarios y likes por parte de sus seguidores. Muchos lo tomaron como una fuerte indirecta para todo lo que vivieron en las últimas semanas.

Luck Ra y Tuli Acosta se mostraron juntos en redes (Video: TikTok @tuli_acosta)

WANDA NARA ACORRALÓ A LUCK RA POR LA JOAQUI

El regreso de MasterChef Celebrity a Telefe tuvo de todo en su primera noche, y Wanda Nara no dejó pasar la oportunidad de incomodar a Luck Ra con una pregunta relacionada con su reciente separación de La Joaqui.

Durante la presentación, Wanda recordó que Luck Ra ya había tenido una experiencia en el reality, aunque en aquella oportunidad había ingresado como reemplazo de la cantante, quien había participado en la temporada anterior.

Fotos: capturas Telefe

Por eso, la conductora quiso saber si había consultado a alguien antes de aceptar nuevamente el desafío. “No, la verdad que no. Pero es algo que nunca tuve planeado hacer en mi vida, así que este es el momento de mostrar todas mis habilidades”, respondió el músico.

Sin embargo, Wanda no se quedó conforme y decidió ir un poco más allá. “¿Tenés recuerdos de MasterChef Celebrity?”, le preguntó la conductora, en una clara referencia a aquella edición en la que había coincidido con La Joaqui.