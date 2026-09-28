Tini y Alejandro Stoessel

La invitación de Lali Espósito a Tini Stoessel para cantar juntas en Estdio River Plate dejó al descubierto los manejos de Alejandro Stoessel para que su hija no interactúe con la autora de Fanático, y ahora se supo que el empresario quiere cerrar la negociación con su hija desde hace semanas.

En LAM, Ángel de Brito reveló distintos episodios que habrían ocurrido a lo largo de la relación de Tini con su padre y que, con el tiempo, habrían contribuido al desgaste del vínculo.

Según explicó, su relación con Rodrigo de Paul también habría influido en ese proceso, al permitirle conocer una realidad y un estilo de vida muy diferentes a los que había tenido junto a sus padres.

Alejandro, Fran y Tini Stoessel

Además, De Brito aseguró que Tini Stoessel ya tendría una fuerte estrategia legal para forzar a sus padres a aceptar un acuerdo por el 25 por ciento de su fortuna, aunque en el transcurso del programa le empezó a llegar información del lado de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

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“Me está llegando información ‘de la otra parte de la historia’”, señaló el conductor. “La otra parte de la historia dice que Alejandro Stoessel habría aceptado hace un mes las condiciones de los abogados de su hija, pero que los abogados de su hija no contestan”, reveló.

“O sea que el acuerdo no se cierra porque todavía no dijeron ‘bueno, sí, ok’. Habría aceptado hace un mes todas las condiciones de su hija, que creo que coincide, si no me equivoco, con cuando se hizo público, que muchos decían que es una forma de apurar las cosas, que hay toda una operación de prensa detrás para que se haga”, agregó el conductor.

“Lo que nos extraña a todos es por qué Tini no sacó un solo comunicado de nada. Deja que siga corriendo todo esto, porque tiene redes sociales que maneja ella”, se extrañó el conductor. “También me desmienten que Tini no tenga un centavo, dicen que eso es algo que se construyó un relato para dar lástima”, cerró Ángel.

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