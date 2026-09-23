Tini Stoessel y Rodrigo De Paul avanzan con los preparativos de su esperado casamiento y, mientras crece la expectativa por la gran celebración, se conoció un particular detalle que la cantante habría establecido para quienes asistan a la boda.

Según contaron en Primicias Ya, Tini envió las invitaciones a través de un link privado e intransferible para cada uno de los invitados. Pero la sorpresa no termina ahí: dentro de ese enlace aparecen las referencias sobre el dress code que deberán respetar durante la fiesta: “Ese link no se puede pasar. Yo ahora aprieto ese link, no me manda a ningún lado. Pero a la persona que le llegó como invitada va a ver que tiene las referencias del dress code que ella pide para la fiesta”, detallaron.

La consigna elegida por la cantante es, en principio, “gala”. Además, los invitados reciben imágenes a modo de referencia para tener una idea más clara del estilo que busca Tini para la celebración: “Estas imágenes que nosotros vamos a ver son las referencias que están inspiradas en realidad en lo que Tini está pidiendo. No son exactas porque no queremos comprometer a la persona que nos pasó la información. Esto fue una investigación con Santiago Sposato”, aclararon.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

Uno de los detalles que llamó la atención fue que algunas de las invitadas habrían interpretado inicialmente que la consigna podía tener alguna relación con la Met Gala, el famoso evento de moda internacional conocido por sus looks extravagantes y teatrales.

Sin embargo, las referencias serían mucho más clásicas y elegantes que las que suelen verse en la tradicional gala de Nueva York: “Vos viste que en la Met Gala es mucho show, vestidos ampliosos. Teatrales, con plumas. O con extravagancias”, explicaron.

El dress code no estaría destinado solamente a las mujeres. En el link privado que recibió cada invitado también habría referencias sobre posibles looks masculinos: “Y también para los hombres. Hay una parte que está dedicada a los hombres. Hay algunos que tienen corbata, otros no”, cerraron.

Así es la invitación a la boda de Tini y Rodrigo de Paul. (Foto: @mecomprendezmendez)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ESCÁNDALO: LA DRÁSTICA DECISIÓN DE TINI STOESSEL SOBRE SU BODA QUE HABRÍA ENFURECIDO A MARIANA MUZLERA

La tensión entre Tini Stoessel y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, continúa sumando capítulos mientras crece la expectativa por el casamiento de la cantante y Rodrigo de Paul. En medio de las versiones sobre la posible presencia de sus padres en la celebración, en Intrusos revelaron un dato que habría generado un fuerte enojo en su mamá.

Según contaron en el programa, más allá de la especulación sobre si Alejandro y Mariana finalmente asistirán o no a la boda, habría otra situación vinculada a la lista de invitados que habría molestado especialmente a la madre de Tini: “Se especula mucho sobre la invitación de Tini a los padres en el casamiento”, explicaron en el ciclo de América.

Y luego dieron a conocer el dato que habría generado el conflicto: “Lo que circula en las últimas horas es que Tini habría invitado a una amiga de la familia, especialmente de Mariana, que es la mamá de Tini, al casamiento”, contaron.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, muy enamorados (Foto: Instagram @tinistoessel)

De acuerdo con la información que brindaron, Mariana se habría enterado de que su amiga recibió una invitación para asistir al casamiento de Tini y habría reaccionado inmediatamente: “Mariana, cuando se entera de esta situación, la llama y le manda un mensaje muy enojada advirtièndole que no vaya al casamiento”, aseguraron.

La situación habría generado un nuevo foco de tensión alrededor de la boda, en medio de la distancia que actualmente existiría entre Tini y sus padres.