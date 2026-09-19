En medio de las versiones sobre la auditoria de Tini a su padre por su patrimonio y el vínculo de la familia de la cantante con Rodrigo de Paul, en LAM revelaron detalles sobre la situación económica del futbolista y contaron cuál sería la postura frente de los Stoessel con el Campeón de la Selección.

Pilar Smith aseguró que recibió información sobre los ingresos anuales del jugador, quien actualmente se desempeña en Inter Miami: “Me dicen que De Paul gana 10 millones anuales en Miami”. A partir de ese dato, Pepe Ochoa habló del patrimonio que tendría el futbolista y lo comparó con el de Tini. “Tiene un patrimonio de más o menos 30 millones de dólares De Paul y Tini 80 y pico”, sostuvo en vivo.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel (Foto: redes sociales).

Ante las versiones sobre un supuesto interés económico del futbolista en Tini, Denise Dumas planteó una mirada diferente y remarcó que De Paul tendría una situación económica propia: “No necesita nada de Tini”, sostuvo la conductora durante el debate.

QUÉ PIENSA LA FAMILIA DE TINI STOESSEL SOBRE RODRIGO DE PAUL

En el ida y vuelta en el programa de América, también se refirieron a la mirada que tendría el entorno familiar de la cantante sobre su pareja, con quien la artista se casará en diciembre de este año.

Ángel de Brito y Pepe Ochoa coincidieron al describir la postura que, según ellos, tendría la familia de Tini Stoessel: “Lo que siente la familia de ella es que De Paul es un ‘sorete’, que la usa y que quiere su plata”, expresaron durante la emisión.

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