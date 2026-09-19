Empezó el fin de semana y la producción de Almorzando con Juana anunció su correspondiente lista de invitados para el esperado almuerzo que acompaña a los televidentes todos los domingos.

Al igual que cada semana, Juana recibirá a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en su mesa, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

El domingo 20 de septiembre desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana al actor que protagoniza en la obra teatral Dribbling, Franco Masini, y a Jorge “Carna” Crivelli.

Los invitados de Almorzando con Juana del domingo 20 de septiembre del 2026 (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

También serán de la partida de este fin de semana en la mesaza de Juana la actriz Leonor Benedetto; la cantante Rochi Hernández y el cocinero Valentín Galdón Ritvo, creador de “Chef Sale”.

EL BLOOPER DE JUANA VIALE QUE DESCHAVÓ A MARTÍN SEEFELD: SU INESPERADA CONFESIÓN

Un inesperado blooper de Juana Viale en Almorzando con Juana terminó revelando un dato desconocido sobre la vida privada de Martín Seefeld. La conductora lo presentó como alguien que estaba “casado hace mil años”, pero el actor la corrigió y sorprendió a todos: “Yo estoy separado hace un año”. Seefeld contó que se separó de Valeria Giuliani, con quien estuvo 35 años en pareja y tuvo dos hijos, Pedro y Lola.

Martín Seefeld y Valeria Giuliani (Fotos: Instagam @seefeld.martin y captura eltrece)

El actor aseguró que la ruptura fue en buenos términos y destacó el vínculo que mantiene actualmente con su exmujer. “Es muy amiga, pero es la vida”, expresó, y explicó que la separación tuvo que ver con el crecimiento personal y las distintas formas de ver la vida. Incluso dejó abierta la posibilidad de una reconciliación al señalar que “en la vida todo puede suceder”. Además, remarcó que valora los 35 años compartidos y la familia que construyeron.

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