Muriel Santa Ana protagonizó uno de los momentos más conmovedores de La Noche de Mirtha, al recordar a su padre, el recordado actor Walter Santa Ana.

Con visible emoción, la actriz habló de la profunda influencia que su familia tuvo en su vida artística y personal.

“Mi papá está siempre conmigo. Tuve unos padres muy presentes, muy vitales”, expresó Muriel, evocando con ternura al hombre que marcó su vocación.

Mirtha Legrand, que conoció de cerca la trayectoria de Walter Santa Ana y lo recibió varias veces en su programa, intervino para destacar su talento: “Qué gran actor era tu padre”.

Durante la charla, la actriz también habló de su hermana, Moira, quien, aunque no siguió el camino de la actuación, también se dedica al arte. “Mi hermana es profesora de canto, muy reconocida en el medio. Está completamente entregada a la docencia”, contó con orgullo.

La Noche de Mirtha Legrand vivió un momento de gran emoción cuando Muriel Santa Ana recordó a su padre

WALTER SANTA ANA: EL RECUERDO DE SU HIJA

Muriel recordó además su adolescencia, cuando acompañaba a su padre al teatro y lo ayudaba a memorizar los guiones de las obras que luego interpretaría sobre el escenario. “Lo acompañaba al teatro, a las giras, lo ayudaba a estudiar las letras”, relató con nostalgia.

El actor Martín Seefeld, otro de los invitados de la noche, sumó una anécdota sobre Walter Santa Ana que retrató su profesionalismo en los últimos años de carrera, cuando ya tenía problemas de visión pero seguía trabajando con la misma pasión de siempre.

“Mi papá tenía una posición tomada frente a su incapacidad de ver. No ponía el foco ahí, no hablaba de eso en ninguna entrevista. Mi padre era un estoico”, concluyó Muriel, dejando un silencio cargado de emoción en la mesa.