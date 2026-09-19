A pesar de la causa judicial que aún mantiene vigente con su expareja, Luis Cavanagh, Romina Gaetani se muestra enfocada en su carrera y en sus diversos proyectos profesionales. En las últimas horas estuvo como invitada en “Sería Increíble”, el programa de Olga, y habló de todo.

En diálogo con los integrantes del ciclo que conduce Nati Jota, la actriz expresó su deseo de formar una familia y contó que, antes de la pandemia, evaluó la posibilidad de ser madre mediante la congelación de óvulos.

“Me gustaría armar familia”, afirmó Gaetani que, al explicar cómo imagina ese proyecto, señaló que piensa en la posibilidad de compartir la vida con “un compañero, compañera, la que dé...”, sin definir de antemano el género de una futura pareja.

Romina Gaetani recordó sus experiencias sexuales con hombres y mujeres (Video: Olga)

ROMINA GAETANI RECORDÓ SUS EXPERIENCIAS SEXUALES CON HOMBRES Y MUJERES

Tras esta declaración, Romina Gaetani se refirió a sus vínculos sexoafectivos. Consultada sobre si había tenido relaciones con mujeres, respondió que sí y afirmó que suele sentirse atraída por el talento y la personalidad. “Pero me gusta más la pi...”, acotó la actriz causando la risa de todos los presentes.

En ese sentido, remarcó que el aspecto físico no ocupa un lugar central en sus elecciones. “A mí me calienta mucho el talento”, dijo la actriz que aclaró que, si bien es un deseo ser madre, “si la vida no me lo trajo, también lo dejo”.

Romina Gaetani

Romina reveló en la entrevista que tiempo atrás inició un proceso para preservar sus óvulos y contempló la maternidad sin pareja. Dijo que acudió tres veces con esa intención y que entonces se convencía de que podía avanzar por su cuenta.

Sin embargo, con el tiempo reconsideró esa decisión. Según explicó, sintió que estaba abordando una elección de gran dimensión personal con una lógica demasiado práctica. “Esto no es comprar zapatillas”, resumió al referirse a la experiencia.