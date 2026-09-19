Arrollado de papa: la receta de Ailu Tokman que transforma una clásica papa rosti en un plato de restaurante

El arrollado de papa es una alternativa original para transformar ingredientes cotidianos en un plato distinto, abundante y con una presentación que parece salida de un restaurante. La receta parte de una preparación muy conocida: la papa rosti.

La cocinera Ailu Tokman compartió su versión en redes sociales y propuso utilizar esa base de papa para preparar un arrollado. En lugar de servirla directamente, la combina con huevo y queso para conseguir una estructura capaz de contener el relleno.

El interior lleva pollo a la barbacoa, cebolla y ajo, pero suma además cerveza, miel y jugo de naranja. El resultado combina el sabor intenso de la salsa con notas dulces y cítricas.

Ailu Tokman es una celebridad en el mundo de las redes sociales. Con 7,8 millones de seguidores en TikTok, 5,8 millones de en Instagram y 2,2 millones en YouTube, la cocinera argentina es una referencia junto con su pareja, Andrés Simón, quien también es influencer de cocina y cuenta con 9,9 millones de seguidores en TikTok, 7 millones en Instagram y 3,8 millones en YouTube.

Comensales 2 Ingredientes Para el arrollado 2 papas grandes.

papas grandes. 3 huevos.

huevos. Queso en hebras a gusto.

Sal y pimienta. Para el relleno 2 pechugas de pollo.

pechugas de pollo. Salsa barbacoa.

Una lata chica de cerveza, preferentemente negra.

lata chica de cerveza, preferentemente negra. 2 cucharadas de miel.

cucharadas de miel. Jugo de 1 naranja.

Una cebolla.

cebolla. 2 dientes de ajo.

Procedimiento del arrollado de papa