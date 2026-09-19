Arrollado de papa: la receta de Ailu Tokman que transforma una clásica papa rosti en un plato de restaurante

El arrollado de papa es una alternativa original para transformar ingredientes cotidianos en un plato distinto, abundante y con una presentación que parece salida de un restaurante. La receta parte de una preparación muy conocida: la papa rosti.
La cocinera Ailu Tokman compartió su versión en redes sociales y propuso utilizar esa base de papa para preparar un arrollado. En lugar de servirla directamente, la combina con huevo y queso para conseguir una estructura capaz de contener el relleno.
El interior lleva pollo a la barbacoa, cebolla y ajo, pero suma además cerveza, miel y jugo de naranja. El resultado combina el sabor intenso de la salsa con notas dulces y cítricas.
Ailu Tokman es una celebridad en el mundo de las redes sociales. Con 7,8 millones de seguidores en TikTok, 5,8 millones de en Instagram y 2,2 millones en YouTube, la cocinera argentina es una referencia junto con su pareja, Andrés Simón, quien también es influencer de cocina y cuenta con 9,9 millones de seguidores en TikTok, 7 millones en Instagram y 3,8 millones en YouTube.
Ingredientes
Para el arrollado
- 2 papas grandes.
- 3 huevos.
- Queso en hebras a gusto.
- Sal y pimienta.
Para el relleno
- 2 pechugas de pollo.
- Salsa barbacoa.
- Una lata chica de cerveza, preferentemente negra.
- 2 cucharadas de miel.
- Jugo de 1 naranja.
- Una cebolla.
- 2 dientes de ajo.
Procedimiento del arrollado de papa
- Rallar las papas y mezclarlas con los huevos, el queso en hebras, sal y pimienta.
- Extender la preparación formando una capa pareja para obtener una base similar a una papa rosti.
- Cocinar la base hasta que quede firme y dorada, de manera que después pueda sostener el relleno y enrollarse.
- Preparar el pollo junto con la cebolla y los dientes de ajo.
- Agregar la salsa barbacoa, la cerveza, las dos cucharadas de miel y el jugo de naranja.
- Cocinar hasta que el pollo esté tierno y pueda desmenuzarse e integrarse bien con la salsa.
- Distribuir el pollo sobre la base de papa, procurando dejarlo repartido de manera uniforme.
- Enrollar cuidadosamente la papa rosti sobre el relleno hasta formar un arrollado compacto.
- Servir entero o cortar en porciones, dejando a la vista el espiral de papa, pollo y queso.