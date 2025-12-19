El pechito de cerdo es uno de esos cortes que, bien trabajados, se convierten en una estrella absoluta de cualquier mesa. Con una buena cocción a la parrilla, una salsa barbacoa casera y el punto justo de condimentos, se logra una carne dorada por fuera, jugosa por dentro y con ese sabor profundo que invita a cortar costilla por costilla sin apuro.

En esta receta, el secreto está en combinar una primera cocción directa para sellar y lograr el crocante, con una salsa barbacoa hecha desde cero que suma notas dulces, ácidas y ahumadas. Como guarnición, unos camotes caramelizados con miel y manteca terminan de completar un plato potente, ideal para una comida al aire libre o un almuerzo especial de fin de semana.

Ingredientes

Para el pechito

Un pechito de cerdo de 2 kg aproximadamente

Romero

Jugo de 1 limón

Sal parrillera, a gusto

Aceite de oliva

Pimienta blanca, a gusto

Para la barbacoa

2 cebollas picadas

50 g de panceta ahumada

2 morrones rojos

2 cdas de azúcar

½ taza de vinagre de manzana

½ taza de jugo de naranja

4 cdas de kétchup

2 cdas de aceite de oliva

Sal y pimienta negra, a gusto

Para los camotes

3 camotes o batatas

1 cda de aceite de oliva

1 cda de manteca

3 cdas de miel

Sal y pimienta negra, a gusto

En esta receta, el pechito de cerdo se debe cocinar en la parrilla. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Con un cuchillo filoso, marcar el pechito por arriba de los huesos. Rociar con aceite de oliva, perfumar con romero, agregar sal parrillera, pimienta blanca y el jugo de limón. Llevar a la parrilla caliente, apoyándolo del lado de los huesos, y cocinar entre 15 y 20 minutos por lado hasta que esté bien dorado. Para la barbacoa, rehogar las cebollas picadas en una ollita con aceite de oliva, sal y pimienta negra. Agregar la panceta ahumada cortada en bastones y dorar. Incorporar el azúcar, los morrones picados y el kétchup. Mezclar bien. Sumar el vinagre de manzana y el jugo de naranja. Llevar a hervor y retirar del fuego. Licuar la preparación y volver a llevar a fuego bajo para reducir hasta obtener una salsa espesa y untuosa. Reservar. Para los camotes, hervirlos, cortarlos al medio y dorarlos en una sartén con aceite de oliva y manteca. Condimentar con sal y pimienta, agregar la miel y dejar que se caramelicen. Retirar del fuego. Pincelar el pechito de cerdo con la salsa barbacoa de ambos lados y cortar entre las costillas. Servir el pechito con abundante barbacoa acompañado de los camotes caramelizados.

