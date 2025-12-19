El pechito de cerdo es uno de esos cortes que, bien trabajados, se convierten en una estrella absoluta de cualquier mesa. Con una buena cocción a la parrilla, una salsa barbacoa casera y el punto justo de condimentos, se logra una carne dorada por fuera, jugosa por dentro y con ese sabor profundo que invita a cortar costilla por costilla sin apuro.
En esta receta, el secreto está en combinar una primera cocción directa para sellar y lograr el crocante, con una salsa barbacoa hecha desde cero que suma notas dulces, ácidas y ahumadas. Como guarnición, unos camotes caramelizados con miel y manteca terminan de completar un plato potente, ideal para una comida al aire libre o un almuerzo especial de fin de semana.
Ingredientes
Para el pechito
- Un pechito de cerdo de 2 kg aproximadamente
- Romero
- Jugo de 1 limón
- Sal parrillera, a gusto
- Aceite de oliva
- Pimienta blanca, a gusto
Para la barbacoa
- 2 cebollas picadas
- 50 g de panceta ahumada
- 2 morrones rojos
- 2 cdas de azúcar
- ½ taza de vinagre de manzana
- ½ taza de jugo de naranja
- 4 cdas de kétchup
- 2 cdas de aceite de oliva
- Sal y pimienta negra, a gusto
Para los camotes
- 3 camotes o batatas
- 1 cda de aceite de oliva
- 1 cda de manteca
- 3 cdas de miel
- Sal y pimienta negra, a gusto
Procedimiento
- Con un cuchillo filoso, marcar el pechito por arriba de los huesos. Rociar con aceite de oliva, perfumar con romero, agregar sal parrillera, pimienta blanca y el jugo de limón.
- Llevar a la parrilla caliente, apoyándolo del lado de los huesos, y cocinar entre 15 y 20 minutos por lado hasta que esté bien dorado.
- Para la barbacoa, rehogar las cebollas picadas en una ollita con aceite de oliva, sal y pimienta negra.
- Agregar la panceta ahumada cortada en bastones y dorar.
- Incorporar el azúcar, los morrones picados y el kétchup. Mezclar bien.
- Sumar el vinagre de manzana y el jugo de naranja. Llevar a hervor y retirar del fuego.
- Licuar la preparación y volver a llevar a fuego bajo para reducir hasta obtener una salsa espesa y untuosa. Reservar.
- Para los camotes, hervirlos, cortarlos al medio y dorarlos en una sartén con aceite de oliva y manteca.
- Condimentar con sal y pimienta, agregar la miel y dejar que se caramelicen. Retirar del fuego.
- Pincelar el pechito de cerdo con la salsa barbacoa de ambos lados y cortar entre las costillas.
- Servir el pechito con abundante barbacoa acompañado de los camotes caramelizados.
