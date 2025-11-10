Hay recetas que no fallan, y esta es una de ellas. El ojo de bife envuelto en panceta tiene todo lo que se necesita para conquistar a cualquier comensal: una carne jugosa, un toque ahumado irresistible y una cocción rápida que conserva todo el sabor.

En esta versión de Salva la Cocina, la propuesta se completa con una guarnición fresca y diferente: una ensalada tibia de radicheta, champignones salteados y ralladura de naranja que aporta un contraste justo entre lo intenso y lo liviano. Ideal para una cena especial o para darse un gusto el fin de semana.

Ingredientes para el ojo de bife envuelto en panceta

Un k de ojo de bife.

10 fetas de panceta ahumada

100 g de manteca.

3 dientes de ajo.

Romero fresco.

Sal y pimienta, a gusto.

Para la ensalada

Un atado de radicheta.

Un diente de ajo.

70 g de champignones.

50 g de queso parmesano rallado en hebras.

Una cda de manteca.

Una tacita de aceto balsámico.

Ralladura de media naranja.

Es fundamental estar atento al punto de cocción del ojo de bife para lograr buenos resultados. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Cortar los bifes de 4 cm de altura. Envolverlos con la panceta y atar con el hilo de algodón. Llevarlos a una sartén caliente y dorar por todos sus lados. Incorporar la manteca, ajo, romero e ir humectando la carne con este fondo de cocción. Reservar. Preparar una ensalada con las hojas enteras de radicheta, ajo picado bien finito y parmesano. Filetear los champignones y dorarlos en una sartén con manteca. Servir tibios sobre la ensalada fresca. Terminar con el aceto balsámico y un poco de ralladura de naranja.

