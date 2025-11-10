Hay recetas que no fallan, y esta es una de ellas. El ojo de bife envuelto en panceta tiene todo lo que se necesita para conquistar a cualquier comensal: una carne jugosa, un toque ahumado irresistible y una cocción rápida que conserva todo el sabor.
En esta versión de Salva la Cocina, la propuesta se completa con una guarnición fresca y diferente: una ensalada tibia de radicheta, champignones salteados y ralladura de naranja que aporta un contraste justo entre lo intenso y lo liviano. Ideal para una cena especial o para darse un gusto el fin de semana.
Ingredientes para el ojo de bife envuelto en panceta
- Un k de ojo de bife.
- 10 fetas de panceta ahumada.
- 100 g de manteca.
- 3 dientes de ajo.
- Romero fresco.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Para la ensalada
Un atado de radicheta.
- Un diente de ajo.
- 70 g de champignones.
- 50 g de queso parmesano rallado en hebras.
- Una cda de manteca.
- Una tacita de aceto balsámico.
- Ralladura de media naranja.
Procedimiento
- Cortar los bifes de 4 cm de altura.
- Envolverlos con la panceta y atar con el hilo de algodón.
- Llevarlos a una sartén caliente y dorar por todos sus lados.
- Incorporar la manteca, ajo, romero e ir humectando la carne con este fondo de cocción. Reservar.
- Preparar una ensalada con las hojas enteras de radicheta, ajo picado bien finito y parmesano.
- Filetear los champignones y dorarlos en una sartén con manteca.
- Servir tibios sobre la ensalada fresca.
- Terminar con el aceto balsámico y un poco de ralladura de naranja.
