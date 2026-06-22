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Tortas fritas: la receta simple de Ailu Tokman con un ingrediente inesperado

La creadora de contenido reversionó este clásico argentino con un toque de sabor ideal para las tardes de lluvia.

Tortas fritas con manzana, por Ailu Tokman.
Tortas fritas con manzana, por Ailu Tokman. Foto: montaje

La influencer y cocinera Ailu Tokman decidió darle una vuelta de tuerca a la clásica receta de las tortas fritas argentinas con un ingrediente que a prior sorprende: la manzana, que se acopla sutilmente a esta preparación. Su incorporación genera una masa más tierna, húmeda y con un toque de sabor que marca la diferencia sin perder la esencia de este clásico.

La incorporación de fruta rallada o procesada en recetas de panadería no es una novedad, aunque sí resulta poco habitual en las tortas fritas. En este caso, las manzanas aportan humedad natural y ayudan a conseguir una textura suave por dentro, mientras que por fuera conservan el característico dorado y crocante que las vuelve irresistibles.

Según explica Tokman, el toque final de azúcar y canela cuando todavía están calientes termina de convertirlas en una opción ideal para acompañar el mate durante una tarde gris. Una receta simple, rendidora y perfecta para compartir en familia.

Comensales
4

Ingredientes

  • Un kg de harina 0000
  • Una cucharadita de polvo para hornear
  • 25 g sal
  • Una cucharadita de azúcar
  • 550 ml agua caliente
  • 2 cucharadas de grasa o manteca derretida
  • 2 manzanas rojas
  • Aceite de girasol para freír
  • Azúcar
  • Canela

Procedimiento

  1. Pelar las manzanas y rallarlas o procesarlas hasta obtener una textura fina.
  2. En un recipiente grande, mezclar la harina, el polvo para hornear, la sal y el azúcar.
  3. Incorporar las manzanas, la grasa o manteca derretida y el agua caliente de a poco mientras se integra la masa.
  4. Amasar durante unos minutos hasta conseguir una preparación lisa y homogénea.
  5. Dejar descansar la masa entre 20 y 30 minutos tapada con un repasador limpio.
  6. Dividir en porciones, estirar cada una y formar las clásicas tortas fritas realizando un pequeño corte en el centro.
  7. Calentar abundante aceite de girasol y freír hasta que estén doradas de ambos lados.
  8. Retirar sobre papel absorbente y, mientras aún estén calientes, pasarlas por una mezcla de azúcar y canela.
  9. Servir recién hechas y acompañar con mate, café o chocolate caliente.

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