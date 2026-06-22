Tortas fritas: la receta simple de Ailu Tokman con un ingrediente inesperado

La influencer y cocinera Ailu Tokman decidió darle una vuelta de tuerca a la clásica receta de las tortas fritas argentinas con un ingrediente que a prior sorprende: la manzana, que se acopla sutilmente a esta preparación. Su incorporación genera una masa más tierna, húmeda y con un toque de sabor que marca la diferencia sin perder la esencia de este clásico.
La incorporación de fruta rallada o procesada en recetas de panadería no es una novedad, aunque sí resulta poco habitual en las tortas fritas. En este caso, las manzanas aportan humedad natural y ayudan a conseguir una textura suave por dentro, mientras que por fuera conservan el característico dorado y crocante que las vuelve irresistibles.
Según explica Tokman, el toque final de azúcar y canela cuando todavía están calientes termina de convertirlas en una opción ideal para acompañar el mate durante una tarde gris. Una receta simple, rendidora y perfecta para compartir en familia.
Ingredientes
- Un kg de harina 0000
- Una cucharadita de polvo para hornear
- 25 g sal
- Una cucharadita de azúcar
- 550 ml agua caliente
- 2 cucharadas de grasa o manteca derretida
- 2 manzanas rojas
- Aceite de girasol para freír
- Azúcar
- Canela
Procedimiento
- Pelar las manzanas y rallarlas o procesarlas hasta obtener una textura fina.
- En un recipiente grande, mezclar la harina, el polvo para hornear, la sal y el azúcar.
- Incorporar las manzanas, la grasa o manteca derretida y el agua caliente de a poco mientras se integra la masa.
- Amasar durante unos minutos hasta conseguir una preparación lisa y homogénea.
- Dejar descansar la masa entre 20 y 30 minutos tapada con un repasador limpio.
- Dividir en porciones, estirar cada una y formar las clásicas tortas fritas realizando un pequeño corte en el centro.
- Calentar abundante aceite de girasol y freír hasta que estén doradas de ambos lados.
- Retirar sobre papel absorbente y, mientras aún estén calientes, pasarlas por una mezcla de azúcar y canela.
- Servir recién hechas y acompañar con mate, café o chocolate caliente.
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