Ñoquis al osobuco: una receta simple y rendidora de Ailu Tokman para hacer en casa

Cuando bajan las temperaturas, los platos de olla vuelven a ganar protagonismo en las cocinas argentinas. Entre ellos, el osobuco se destaca por su sabor intenso y por convertirse en una carne extremadamente tierna después de una cocción prolongada.
La creadora de contenido gastronómico Ailu Tokman compartió una receta que combina esa carne con unos clásicos ñoquis, logrando un plato rendidor, reconfortante y perfecto para una comida de fin de semana. El secreto está en cocinar el osobuco lentamente para que se desarme solo y aporte toda su potencia a la salsa.
Además de ser una preparación sencilla, permite aprovechar ingredientes básicos que suelen estar presentes en cualquier cocina. El resultado es una salsa espesa, aromática y llena de sabor que transforma unos simples ñoquis en una comida especial.
Ingredientes
- 3 rodajas de osobuco
- 2 tazas puré de tomate
- 2 dientes de ajo
- Una cebolla
- Un morrón
- Una zanahoria
- 2 hojas de laurel
- Un chorro de vino
- 500 ml caldo
- Sal y pimienta, a gusto
- Un kg de ñoquis frescos
Procedimiento
- Cortar la cebolla, el morrón, la zanahoria y los dientes de ajo en cubos pequeños.
- En una olla grande, sellar los trozos de osobuco por ambos lados hasta que tomen color.
- Retirar la carne y, en la misma olla, rehogar las verduras hasta que estén tiernas.
- Incorporar el vino y cocinar unos minutos para que se evapore el alcohol.
- Agregar el puré de tomate, el caldo y las hojas de laurel.
- Volver a colocar el osobuco dentro de la olla, salpimentar y cocinar a fuego bajo durante aproximadamente dos horas, o hasta que la carne se desarme con facilidad.
- Retirar el hueso y desmenuzar la carne dentro de la salsa.
- Cocinar los ñoquis según las indicaciones del paquete.
- Mezclar los ñoquis con la salsa de osobuco o servirla por encima.
- Finalizar con queso rallado y un toque de perejil fresco si se desea.