Ñoquis al osobuco: una receta simple y rendidora de Ailu Tokman para hacer en casa

Cuando bajan las temperaturas, los platos de olla vuelven a ganar protagonismo en las cocinas argentinas. Entre ellos, el osobuco se destaca por su sabor intenso y por convertirse en una carne extremadamente tierna después de una cocción prolongada.

La creadora de contenido gastronómico Ailu Tokman compartió una receta que combina esa carne con unos clásicos ñoquis, logrando un plato rendidor, reconfortante y perfecto para una comida de fin de semana. El secreto está en cocinar el osobuco lentamente para que se desarme solo y aporte toda su potencia a la salsa.

Además de ser una preparación sencilla, permite aprovechar ingredientes básicos que suelen estar presentes en cualquier cocina. El resultado es una salsa espesa, aromática y llena de sabor que transforma unos simples ñoquis en una comida especial.

Comensales 2 Ingredientes 3 rodajas de osobuco

rodajas de osobuco 2 tazas puré de tomate

tazas puré de tomate 2 dientes de ajo

dientes de ajo Una cebolla

cebolla Un morrón

morrón Una zanahoria

zanahoria 2 hojas de laurel

hojas de laurel Un chorro de vino

chorro de vino 500 ml caldo

ml caldo Sal y pimienta, a gusto

Un kg de ñoquis frescos

Procedimiento