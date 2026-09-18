Con los primeros calores que anticipan la llegada de la primavera, la China Suárez se puso la bikini y disfrutó de un día de sol en “La Casa de los Sueños”. Al subir fotos a Instagram, una ola de odiadores seriales criticó su cuerpo y cuestionó que no esté trabajando. Moria Casán también opinó.

La actriz no se calló y les respondió con todo. Dos de las frases que más revuelo generaron, nuevamente en el mundo del hate, fueron: “No tendré cintura, pero estoy buenísima” y “Estoy feliz de estar al pedo un jueves a las cinco de la tarde haciendo nada”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Moria Casán opinó fuerte sobre las críticas al cuerpo de la China Suárez y generó polémica

Este 18 de septiembre, Moria Casán analizó el descargo de la China Suárez y le tiró combustible al fuego con su contundente opinión sobre los “fandoms” y las personas que critican desde las redes sociales.

“Me parece perfecto lo que hace y tiene la red social para hacer su descargo. Ella empieza enumerando sus defectos y después se queda con lo positivo, que es divina, que la está pasando bomba con una de sus hijas y con Mauro Icardi”, expresó Moria.

Y agregó: “25 años trabajando, ¿no merece tomar sol con su hija a las cinco de la tarde?”.

Moria Casán opinó fuerte sobre las críticas al cuerpo de la China Suárez y generó polémica

En ese sentido, la One destacó la belleza de la actriz y cuestionó las críticas que recibió por su cuerpo: “Ella sabe que su cara es su marca registrada. La veo y te cachetea con la genética. ¿Dónde se ve cuadrada esta chica? Más allá de eso, ¿qué tiene que ver la celulitis, la cintura?”.

Finalmente, Moria apuntó contra quienes se dedican a criticar a otras personas desde las redes y lanzó una de sus frases más contundentes: “Yo me imagino los fandoms, los randoms, ¡lo que deben ser! ¡Los kilómetros de celulitis! Los monstruos. Dios mío, la monstruosidad de los seres humanos”, lanzó la One y provocó las risas de todos.

En ese marco, Moria Casán generó polémica por su postura sobre los comentarios acerca de los cuerpos ajenos. Nazarena Di Serio leyó los mensajes que dejaron los usuarios de Instagram en el posteo y señaló que “no se habla de los cuerpos ajenos”, pero la One no coincidió con esa mirada y fue contundente: “¿Qué no se va a hablar de los cuerpos? Cada vez se habla más, la evolución no es real”.