Natalie Pérez hizo una inesperada confesión al aire mientras contaba algunas de las situaciones más insólitas que le tocaron vivir arriba de un escenario.
El 27 de agosto, la artista brilló en el Teatro Ópera con la presentación de “Casa”, su nuevo álbum, con el que se encuentra girando por distintos puntos del país.
Más sobre este tema
Sin embargo, en su nuevo rol como panelista de Sería Increíble, el stream de Olga, sorprendió a todos al recordar un incómodo episodio que atravesó durante uno de sus shows.
Natalie contó, entre risas, que estuvo a punto de tener un accidente escatológico en pleno escenario mientras realizaba una coreografía.
Natalie Pérez contó que casi se hace caca en pleno show
“El otro día casi me desgracio en el escenario. Estaba bailando en una coreografía, suelta, espectacular. Sentí una flatulencia de las peligrosa, la que no sabés si viene acompañada”, relató la cantante, sin filtros.
Pero la situación se volvió todavía más incómoda porque Natalie no estaba sola: tenía a varios bailarines alrededor suyo y debía continuar con la coreografía.
“Tenía a todos los bailarines agarrados de mi pierna. Dije: ‘Espero que no esté chorreando’. Por suerte no pasó nada”, confesó.
La anécdota provocó sorpresa y risas entre sus compañeros de Sería Increíble, mientras Natalie relataba con total naturalidad el momento de tensión que vivió durante el espectáculo.