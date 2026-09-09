El estreno de La Ratonera reunió a varias figuras del espectáculo en el Teatro Liceo de Buenos Aires, que se acercaron para acompañar a los protagonistas en una noche muy especial. Entre los invitados estuvieron Graciela Alfano, Mery del Cerro, Natalie Pérez con Tomás Rottemberg, Cande Molfese, Gastón Soffritti y otras celebridades que no quisieron perderse la función de la reconocida obra de misterio y suspenso.

Darío Barassi, Sebastián Presta, Marcelo de Bellis, Melody Luz, Gabriel Lage, Cande Vetrano, Enzo Aguilar, Adabel Guerrero y su hija, Carolina Papaelo y Sabrina Carballo posaron para las cámaras de Ciudad y mostraron sus looks para los últimos días de frío en Buenos Aires.

También estuvieron Boy Olmi y Carola Reyna, Anamá Ferrera, Agustín Sullivan, Julia Calvo, entre otros, y compartieron algunos momentos antes y después de la función, convirtiendo la avant premiere en una verdadera noche de encuentros y moda casual.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE LA RATONERA

Natalie Pérez y Tomás Rottemberg en el estreno de La Ratonera (Foto: Movilpress).

Natalie Pérez en el estreno de La Ratonera (Foto: Movilpress).

Darío Barassi y Sebatián Presta en el estreno de La Ratonera (Foto: Movilpress).

Gabriel Lage en el estreno de La Ratonera (Foto: Movilpress).

Melody Luz en el estreno de La Ratonera (Foto: Movilpress).

Cande Vetrano en el estreno de La Ratonera (Foto: Movilpress).

Enzo Aguilar en el estreno de La Ratonera (Foto: Movilpress).

Adabel Guerrero y su hija en el estreno de La Ratonera (Foto: Movilpress).

Mery del Cerro en el estreno de La Ratonera (Foto: Movilpress).

Cande Molfese en el estreno de La Ratonera (Foto: Movilpress).

Marcelo de Bellis en el estreno de La Ratonera (Foto: Movilpress).

Carolina Papaleo en el estreno de La Ratonera (Foto: Movilpress).

Boy Olmi y Carola Reyna en el estreno de La Ratonera (Foto: Movilpress).

Agustín Sullivan en el estreno de La Ratonera (Foto: Movilpress).

Sabrina Carballo en el estreno de La Ratonera (Foto: Movilpress).

Julia Calvo en el estreno de La Ratonera (Foto: Movilpress).

Graciela Alfano en el estreno de La Ratonera (Foto: Movilpress).