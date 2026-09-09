El estreno de La Ratonera reunió a varias figuras del espectáculo en el Teatro Liceo de Buenos Aires, que se acercaron para acompañar a los protagonistas en una noche muy especial. Entre los invitados estuvieron Graciela Alfano, Mery del Cerro, Natalie Pérez con Tomás Rottemberg, Cande Molfese, Gastón Soffrittiy otras celebridades que no quisieron perderse la función de la reconocida obra de misterio y suspenso.
Darío Barassi, Sebastián Presta, Marcelo de Bellis, Melody Luz, Gabriel Lage, Cande Vetrano, Enzo Aguilar, Adabel Guerrero y su hija, Carolina Papaelo y Sabrina Carballo posaron para las cámaras de Ciudad y mostraron sus looks para los últimos días de frío en Buenos Aires.
También estuvieron Boy Olmi y Carola Reyna, Anamá Ferrera, Agustín Sullivan, Julia Calvo, entre otros, y compartieron algunos momentos antes y después de la función, convirtiendo la avant premiere en una verdadera noche de encuentros y moda casual.