A pocas semanas de anunciar que está embarazada de su primer hijo junto a su pareja, Joaquín Laviaguerre, Cande Molfese volvió a llamar la atención en las redes sociales.

En las últimas horas, la actriz compartió un video a través de su cuenta de TikTok en el que habló directamente a cámara y, en medio de una anécdota sobre su embarazo, lanzó una durísima crítica contra uno de sus ex novios.

Todo comenzó durante el fin de semana, cuando la futura mamá contó que tenía antojo de comer lasaña. Sin embargo, después de comerla, la comida le cayó mal y aseguró que empeoró la situación al irse a dormir una siesta de dos horas.

Cuando se despertó, recordó que formaba parte de un grupo de WhatsApp junto a sus amigas que ya son madres y decidió consultarles qué podía tomar para sentirse mejor. Una de ellas le recomendó un remedio y fue entonces cuando Molfese se sorprendió por la inmediata reacción de Joaquín.

Cande Molfese y su novio, de vacaciones (Foto: Instagram @candemolfese)

CANDE MOLFESE EXPUSO A UNO DE SUS EX NOVIOS AL HABLAR DE SU ACTUAL PAREJA

Según contó Cande Molfese en el video, Joaquín se ofreció inmediatamente a salir a comprar el remedio para ayudarla. Ese gesto, aparentemente simple, llevó a la actriz a reflexionar sobre sus experiencias en relaciones anteriores.

“Mi novio al instante me dijo: ‘Gorda, yo voy a comprarte, así te sentís mejor’. Y yo dije: ‘¿En serio?’ Sí, como que me sorprendí de que él me estaba ofreciendo ir a comprarlo. Parece algo básico, obvio, pero hay dos temas: a mí me cuesta mucho pedir ayuda y Joaco es un pibe que al toque se levanta, va, te ayuda, te busca. A mí hasta me emociona", reflexionó la actriz.

Cande Molfese expuso a uno de sus ex novios en un picante video (Video: TikTok @candee.molfese)

Fue entonces cuando Cande recordó una dolorosa situación que vivió con una de sus exparejas. Si bien evitó dar nombres, la actriz mantuvo relaciones públicas en el pasado con Gastón Soffritti y Ruggero Pasquarelli, por lo que sus palabras despertaron todo tipo de especulaciones entre sus seguidores.

“Si alguien no te va a comprar el remedio, si alguien no te acompaña a la guardia... yo no me olvido más, en una relación que tuve, yo estaba con infección urinaria a las 3 de la mañana con una angustia, un dolor, que si alguien tuvo infección urinaria, sabe el dolor que se genera, y yo le dije: ‘Me voy a la guardia’. ¿Me acompañó? No", contó.

Finalmente, cerró su descargo con una contundente reflexión y dejó en claro qué tipo de actitudes considera fundamentales dentro de una relación de pareja: “La conclusión es: si estás con alguien que no se ofrece y va a comprar el remedio, que no te acompaña a la guardia, que no hace ese tipo de gestos, ¡raja!“.