Benito Fernández celebró sus 40 años en la moda con una noche muy especial en el Argentina Fashion Week. El diseñador presentó su nueva colección, bautizada Mi Historia, en el Palacio San Miguel y convirtió el cierre del desfile en una verdadera fiesta junto a sus musas y distintas figuras argentinas.

En una entrevista exclusiva con Ciudad, Benito contó que preparar esta colección implicó volver sobre toda su trayectoria y revisar algunos de los momentos más importantes de su carrera.

“Tuve que volver a mirar todo lo que yo hice en todas las colecciones, todos los recursos que utilicé, todos los volúmenes, todas las décadas, todos los vestidos icónicos”.

Entre las mujeres que forman parte de su historia aparecen Tini Stoessel, Valeria Mazza, Máxima de Holanda y Priscilla Presley, algunas de las figuras que lucieron sus diseños a lo largo de los años.

Valeria Mazza en el desfile de Benito Fernández en el Argentina Fashion Week (Foto: Ciudad Magazine).

“Fue remover toda mi carrera y la verdad que estos tres meses fueron muy movilizantes”, reconoció Benito en diálogo con este sitio sobre el proceso creativo detrás de Mi Historia.

Fernánda Callejón en el desfile de Benito Fernández por sus 40 años en la moda (Foto: Ciudad Magazine).

ASÍ FUE EL FESTEJO DE BENITO FERNÁNDEZ POR SUS 40 AÑOS EN LA MODA

Benito Fernández quiso que la celebración no terminara con el último look sobre la pasarela. Por eso, decidió convertir el cierre del desfile en una fiesta y quedarse a bailar junto a las modelos y sus invitados.

“Yo no me voy de la pasarela, nos quedamos a bailar y vemos qué pasa”, recordó sobre la propuesta que les hizo a las modelos e invitados. La idea rápidamente contagió al público y el desfile terminó con un festejo que Benito describió como inolvidable.

(Foto: Ciudad Magazine).

“La gente se prendió, se alegró, la verdad que lo disfruté y me voy con una sensación tan linda, tan linda que esto no me lo olvido más”, aseguró sobre el final en el que figuras como Valeria Mazza, Araceli González, Nicole y Gege Neumann, María Susini, Fernanda Callejón entre otras, se sumaron al festejo.

Nicole y Gege Neumann en el desfile de Benito Fernández en el Argentina Fashion Week (Foto: Ciudad Magazine).

COLOR, TEXTURAS Y SENSUALIDAD: EL ADN DE BENITO FERNÁNDEZ

Como ocurre en buena parte de sus colecciones, el color, las texturas y la combinación de estampas tuvieron un papel central en Mi Historia.

“Es el ADN de la marca: el color, las texturas, la combinación de estampas, los recursos diferentes”.

Su propuesta también busca representar a una mujer femenina y sensual, pero al mismo tiempo segura de sí misma: “Una mujer que le gusta estar femenina sin dejar de estar empoderada, sin dejar de estar sexy”, explicó Benito, quien destacó además su intención de celebrar la diversidad de los cuerpos femeninos.

En ese sentido, el diseñador reflexionó sobre cuánto cambió su propia mirada durante los últimos años y reconoció la influencia que tuvieron las mujeres en esa transformación: “Yo vengo de una generación donde el chiste hoy no es chiste”, sostuvo, al referirse a los cambios sociales que atravesaron a su generación y a la industria de la moda.

EL CONSEJO DE BENITO FERNÁNDEZ PARA QUIENES RECIÉN EMPIEZAN EN EL DISEÑO

Con cuatro décadas de trayectoria, Benito Fernández también dejó un consejo para quienes están dando sus primeros pasos en el mundo de la moda. Para el diseñador, hay dos valores fundamentales: el trabajo y la educación.

“Mi consejo es primero el trabajo y la educación”, afirmó. Y para explicar por qué considera tan importante la manera de vincularse con los demás, recordó una anécdota que marcó uno de los momentos más importantes de su carrera.

LA ANÉCDOTA QUE LLEVÓ A BENITO FERNÁNDEZ A VESTIR A MÁXIMA DE HOLANDA

Uno de los momentos más importantes en la trayectoria de Benito Fernández estuvo relacionado con la boda de Máxima Zorreguieta y el entonces príncipe Guillermo de Holanda, en 2002. En aquella oportunidad, el diseñador fue elegido para vestir a Mariana Andrés, quien por entonces era novia de Martín Zorreguieta, hermano de Máxima, y tuvo un rol especial en la boda.

Según recordó Benito, todo comenzó de una manera inesperada. Los padres de Máxima no podían asistir al casamiento por cuestiones políticas y, en ese contexto, Mariana Andrés se comunicó con un diseñador para definir su vestuario. Tras recibir un mal trato por teléfono, terminó contactándose con Benito.

“Sonó el teléfono, levanté, atendí y la atendí con educación”, recordó el diseñador en diálogo exclusivo con Ciudad.

“Sonó el teléfono, levanté, atendí y la atendí con educación”.

Ese gesto, acompañado por su trabajo, terminó abriéndole una puerta fundamental en su carrera. Después de aquel episodio, Benito comenzó a vestir a Máxima de Holanda, con quien construyó una extensa relación profesional: a lo largo de los años, la diseñó en más de 30 oportunidades.

Benito Fernández vistió a Máxima de Holanda en más de 30 oportunidades (Foto: Instagram/@benitofernandez).

Para Benito, aquella experiencia también se convirtió en una enseñanza que todavía transmite a quienes recién comienzan en el mundo de la moda:

“Yo no fui la primera opción. Uno siempre se mata por ser el primero, el mejor, el que abre, el que cierra. Lo importante más allá es atender con educación y con mucho trabajo”.

Así, una llamada que parecía ser simplemente una consulta laboral terminó convirtiéndose en uno de los vínculos más importantes de su carrera y en el comienzo de su relación profesional con una de sus grandes musas.

A cuatro décadas de haber comenzado su camino en la moda, Benito Fernández celebró su trayectoria mirando hacia atrás, pero también dejando en claro cuáles son los valores que, según él, lo acompañaron durante todos estos años.

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