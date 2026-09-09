El 8 de septiembre, la escena de la moda local vivió un momento único en un evento privado que reunió a diseñadores, actrices e influencers para apreciar la última obra de Gonzalo Andrade.

En una atmósfera sobria, dramática y de pura elegancia, la primera fila deslumbró con la presencia de Araceli González, Flor Torrente, Cande Ruggeri y Lola Latorre, entre otras figuras.

Araceli González y Flor Torrente en el desfile de Gonzalo Andrade (Foto de Instagram)

Cande Ruggeri en el desfile de Gonzalo Andrade (Foto de Instagram)





Cande Ruggeri en el desfile de Gonzalo Andrade (Foto de Instagram)





Lola Latorre en el desfile de Gonzalo Andrade (Foto de Instagram)

La sensibilidad de la seda pura

Bajo la firma argentina de indumentaria GONE, el joven diseñador Gonzalo Andrade presentó su nueva colección titulada “Nada de noche”. Se trata de una propuesta profundamente sensible, cuyas piezas están confeccionadas íntegramente en seda 100% natural, destacándose por su caída vaporosa, transparencias etéreas y siluetas fluidas.

Entre las creaciones que deslumbraron en pasarela destacaron:

Diseños en tonos marfil y champagne: vestidos drapeados con espaldas descubiertas, abrigos y túnicas de mangas abullonadas con volumen orgánico que flotan al caminar.

“Nada de noche”, diseños de Gonzalo Andrade.

“Nada de noche”, diseños de Gonzalo Andrade.

Piezas en azul vibrante: vestidos de seda traslúcida con cortes asimétricos y detalles anudados que añaden dinamismo y un toque moderno a la alta costura.

“Nada de noche”, diseños de Gonzalo Andrade.

Desfile de Gonzalo Andrade, video de Ciudad Magazine.

Una alianza perfecta en pasarela

El desfile no solo sorprendió por la delicadeza textil de GONE, sino también por el diálogo estético logrado en los accesorios. En pasarela lucieron bolsos y carteras diseñados exclusivamente para la ocasión por Marcelo Yarussi.

Alejándose temporalmente del sello sólido e industrial que distingue habitualmente a las piezas de BastardoBA, Yarussi creó accesorios delicados, texturizados y conceptuales que complementaron a la perfección las siluetas aéreas y la elegancia pura ideada por Gonzalo Andrade.

“Nada de noche”, diseños de Gonzalo Andrade.