El fin de semana pasado, Flor Vigna quedó eliminada de La Casa de los Famosos México, el reality al que había ingresado en julio. La artista habló en exclusiva con Ciudad Magazine sobre su salida y anticipó cómo continuará su futuro laboral.

Lejos de regresar inmediatamente a la Argentina, la artista sorprendió al revelar que recibió varias propuestas laborales en México y que, por el momento, decidió postergar su vuelta para apostar por esta nueva etapa.

Flor Vigna en La Casa de los Famosos México (foto de Instagram)

Flor Vigna habló tras su eliminación de La Casa de los Famosos México

En diálogo con Ciudad Magazine, Flor Vigna contó cómo sigue su futuro laboral después de su salida del reality mexicano.

“Es increíble las propuestas que me salieron. Me ofrecieron oportunidades laborales que nunca creí llegar a tener”, dijo la artista, sin revelar qué se trae entre manos.

“Por ahora estoy retrasando mi vuelta y dándolo todo por el sueño”, aseguró Flor, dejando en claro que está dispuesta a aprovechar las oportunidades que surgieron durante su estadía en México.

Cómo reaccionó Flor Vigna a los escándalos: con silencio

Consultada por las polémicas que generó con sus declaraciones en el reality, Vigna optó por el silencio.

Flor evitó hablar sobre Cande Ruggeri y Nico Occhiato, así como de sus desafortunados comentarios sobre el autismo.

El paso de Flor Vigna por La Casa de los Famosos México y sus polémicas

Durante los dos meses que permaneció en La Casa de los Famosos México, Flor Vigna se convirtió en una de las participantes que más repercusión generó tanto en México como en nuestro país.

Uno de los episodios que más impacto tuvo ocurrió cuando Flor habló sobre Cande Ruggeri y Nico Occhiato. La artista contó que Ruggeri se le había insinuado a Occhiato durante un viaje a Disney que habían compartido cuando él todavía era su novio.

Sus declaraciones generaron una fuerte repercusión en el espectáculo argentino y Cande Ruggeri salió a responderle públicamente a través de sus redes sociales.

En aquella oportunidad, Ruggeri desmintió los dichos de Vigna y sostuvo que habría sido Occhiato quien le tiró onda a ella, argumentando que atravesaba una crisis con Flor.

La polémica por las declaraciones de Flor Vigna sobre el autismo

Otro de los momentos que generó repercusión durante la participación de Flor Vigna en el reality fueron sus declaraciones sobre el autismo.

“Yo tengo un poquito de autismo y siento que es una cuestión mental, que si vos lo querés superar, lo podés superar. Se me va, a veces, un poquito. Yo sé que lo re puedo superar, porque lo supero”, había dicho Flor.

Sus palabras fueron cuestionadas por Yanina Latorre en El Observador.

“No podés decir que sos autista, que es un tema mental y que si querés lo superás”, arremetió la conductora.

Indignada, continuó: “Cuando hay gente que sufre y hay familias que cambian por eso”.

Intentando interpretar qué había querido expresar Vigna, Yanina continuó: “Entendiendo la cabeza de termo que tiene, ella quiso decir como que es para adentro, solitaria, que no se da con el mundo exterior, pero usó el término autismo”.

En ese sentido, agregó: “Ese término alude a una condición a personas que no la pasan bien”.

Finalmente, Yanina Latorre cerró su descargo con una recomendación para Flor Vigna: “Decí que sos solitaria, pero no que sos autista”.

Flor Vigna en La Casa de los Famosos México (foto de Instagram)

El romance de Flor Vigna con un influencer mexicano

Durante su estadía en el reality, Flor Vigna también comenzó un romance con el influencer mexicano Ese Pérez.

Según contó la propia artista, ese vínculo tuvo un impacto en su desempeño dentro de la competencia y llegó a desestabilizarla emocionalmente durante su participación en el programa.

El romance de Flor Vigna con un influencer mexicano (captura de La Casa de los Famosos)

Ahora, tras quedar eliminada de La Casa de los Famosos México, Vigna decidió quedarse un tiempo más en el país para aprovechar las nuevas oportunidades profesionales que aparecieron.