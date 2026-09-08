Este martes 8 de septiembre se cumplen 14 años de la muerte de Blanca Vicuña, la hija de Pampita y Benjamín Vicuña, quien falleció en 2012 a los seis años. En una fecha especialmente movilizante para la familia, la modelo eligió expresarse a través de sus redes sociales.

Pampita publicó en sus historias de Instagram una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, atravesado por una corona de espinas y acompañado por una cruz, con una estética luminosa y religiosa. La publicación no estuvo acompañada por palabras, pero su elección se dio precisamente en el aniversario de la partida de Blanca.

Pampita recordó a Blanca en el aniversario por su muerte (Foto: captura de Instagram).

A lo largo de los años, Pampita y Benjamín Vicuña encontraron distintas maneras de mantener viva la memoria de su hija. De hecho, en aniversarios anteriores, la modelo compartió fotografías de Blanca y pequeños gestos en su honor. En 2025, por ejemplo, había publicado una tierna imagen en la que aparecía sosteniendo a su hija cuando era bebé y la acompañó solamente con un corazón blanco.

BENJAMIN VICUÑA TAMBIÉN RECORDÓ A SU HIJA BLANCA

Este mismo 8 de septiembre, Benjamín Vicuña dedicó un extenso y emotivo mensaje a su hija. El actor compartió una fotografía junto a Blanca y reflexionó sobre el dolor, la ausencia y la importancia de mantener vivo su recuerdo junto a sus hermanos. “Otro septiembre que espera la primavera”, escribió al comienzo de su publicación.

Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca a 14 años de su muerte: “Mi niña que quería volar” (Instagram)

Blanca murió el 8 de septiembre de 2012, a los seis años, luego de permanecer internada en una clínica de Santiago de Chile. Desde entonces, cada aniversario se convirtió para sus padres y su familia en una fecha atravesada por el recuerdo y el homenaje.

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