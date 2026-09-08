Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca, fruto de su relación con Pampita, al cumplirse 14 años de su muerte. El actor compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales, donde habló del dolor, los recuerdos y la manera en que mantiene presente a la niña en su vida y en la de sus hermanos.

Blanca murió el 8 de septiembre de 2012, cuando tenía seis años, en Chile. Desde entonces, tanto Benjamín como Pampita la recuerdan públicamente en fechas especiales y mantienen vivo su legado a través de sus palabras.

Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca a 14 años de su muerte: “Mi niña que quería volar” (Instagram)

El conmovedor mensaje de Benjamín Vicuña a Blanca

“Acá estamos. Otro septiembre que espera la primavera. Despierto y el cuerpo duele, dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos”, comenzó Benjamín Vicuña en su publicación.

El actor hizo especial referencia a la fecha y al significado que tiene para él: “Pienso, es 8 y se repite como un infinito trágico y bello. Bello porque estás ahí, en ese infinito y en el pensamiento”.

Luego, le dedicó unas palabras a Blanca y recordó una de las características que más la representaban para él.

“Blanca, mi niña que quería volar, hoy guardo algunas fotos para darle lugar a las flores de la primavera que vendrán y necesitan mi luz. Magnolias crecen en mi jardín”, escribió.

Vicuña también contó cómo vive este día junto a sus otros hijos y de qué manera mantiene presente el recuerdo de Blanca en la familia.

“Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan de ti y vuelvo a contar una mil veces quién eras y cómo eras. Hablo de tu mirada, de cómo les decías a los caballos, de tus palabras justas”, expresó.

“Por momentos siento que se repiten las anécdotas, pero no se acaban las ganas de recordarte y honrar tu legado”, agregó.

La reflexión de Benjamín Vicuña sobre la ausencia de Blanca

En otro tramo de su mensaje, el actor reflexionó sobre las enseñanzas que, según siente, le dejó su hija.

“Porque fuiste un pequeño milagro, porque iluminaste corazones y despertaste conciencias, porque me enseñaste que la muerte es un instante, que la noche pasa y la vida sigue. Que incluso la ausencia es parte de la vida”, escribió.

Y continuó: “Amar y aceptar el silencio y su misterio. Amar el cielo y las preguntas que caen como cuchillos en medio de la noche. Gozar la mañana, los pájaros, la risa y el café”.

Finalmente, Vicuña volvió a referirse a septiembre y a la manera en que él y su familia mantienen vivo el recuerdo de Blanca.

“Hoy vuelve septiembre. Acá estamos honrando la vida, diciendo tu nombre una y mil veces como conjuros ante el olvido. Esperando caminar juntos por el desierto florido”, cerró Benjamín Vicuña.