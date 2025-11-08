Benjamín Vicuña volvió a abrir su corazón en las redes sociales para recordar a su hija Blanca, quien falleció en 2012. El actor chileno eligió compartir dos historias en su cuenta de Instagram que emocionaron a sus seguidores y a todos los que acompañan su dolor desde hace años.

En la primera imagen, Vicuña mostró un ramo de rosas blancas, símbolo de pureza y amor eterno, en la segunda historia, publicó una foto inédita junto a Blanca de bebé, en la que se los ve abrazados, reviviendo así uno de los momentos más tiernos de su paternidad.

Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca (Foto: Instagram/@benjaviminvicuña.ok)

En medio de su interna con la China Suárez por sus hijos en común, Magnolia y Amancio, que actualmente están instalados con la actriz y Mauro Icardi en Turquía y a quiénes no ve desde hace más de 40 días, el reconocido actor conmocionó con su recuerdo de su primera hija con Pampita. La niña falleció el 8 de septiembre de 2012, a los seis años.

DE QUÉ MURIÓ BLANCA, LA HIJA DE PAMPITA Y BENJAMÍN VICUÑA

Blanca Vicuña falleció el 8 de septiembre de 2012, a los seis años, como consecuencia de una neumonía hemorrágica, una enfermedad rara y severa en niños. La pequeña había sido ingresada en la Clínica Las Condes de Santiago de Chile el 30 de agosto de 2012 con fiebre alta, escalofríos, ganglios inflamados y tos.

A pesar de recibir cuidados intensivos durante nueve días, sufrió una infección generalizada que resultó en la falla de múltiples órganos. Los profesionales de la salud que la atendieron señalaron que la infección era probablemente viral, ya que los antibióticos no lograron revertir la enfermedad.

