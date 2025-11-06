La China Suárez volvió a revolucionar las redes sociales con una historia que no pasó desapercibida. En su cuenta de Instagram, la actriz compartió un video donde se lo ve a Mauro Icardi jugando al fútbol con Amancio, el hijo menor que tuvo con Benjamín Vicuña.

En las imágenes, Icardi y el pequeño Amancio se divirtieron a pura pelota en el jardín de la casa. El futbolista, que se mostró súper relajado, le dio la pelota al nene y lo animó a patear al arco. Cuando Amancio metió el gol, Mauro lo abrazó con una sonrisa enorme, mientras de fondo se escuchó el festejo de Magnolia, la hija mayor de la China y Vicuña: “¡Gol!”.

Mauro Icardi y Amancio Vicuña (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

La escena, cargada de ternura y complicidad, generó una ola de comentarios entre los seguidores de la actriz. Muchos destacaron la buena onda entre Icardi y los hijos de la China, mientras otros no pudieron evitar pensar en cómo le habrá caído este gesto al actor.

HACE CUÁNTOS DÍAS NO VE BENJAMÍN VICUÑA A SUS HIJOS CON LA CHINA SUÁREZ

Benjamín Vicuña contó en una entrevista para un medio chileno hace cuántos días no ve a los hijos que tuvo con la China Suárez tras su partida a Turquía, donde están instalados con Mauro Icardi.

"No los veo hace más de cuarenta y tantos días. Fue una decisión muy drástica.Yo no lo decidí, pero lo acepté”, dijo y sobre los planes para el verano contó: “Voy a tomarme vacaciones con todos mis hijos, así que estoy ilusionado. Me estoy organizando para tener vacaciones, laburar y proyectar. Nos vamos a ir a Uruguay”.

