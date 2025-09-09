El 8 de septiembre es una fecha marcada a fuego en el corazón de Pampita. Ese día, hace 13 años, murió su hija Blanca, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, cuando tenía apenas 6 años.

En este nuevo aniversario, la modelo eligió recordarla de una manera profundamente conmovedora, sin sumar palabras.

En Instagram, Carolina Ardohain publicó una foto en la que se la ve sonriente junto a su hija y la acompañó con un emoji de un corazón blanco, gesto que conmovió a sus fans, quienes colmaron su publicación con mensajes de apoyo y afecto.

Foto: Instagram.

Cada año, la conductora de Los 8 Escalones mantiene vivo el homenaje a Blanca, especialmente en el ámbito privado.

El fallecimiento de Blanca Vicuña ocurrido el 8 de septiembre de 2012 en Chile a causa de una bacteria. Su deceso se produjo como consecuencia de una neumonía hemorrágica.

Foto: Instagram.

LA CARTA PÚBLICA DE BENJAMÍN VICUÑA A SU HIJA BLANCA, A 13 AÑOS DE SU MUERTE

“Blanca: estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo, como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje.

El frío me penetra hasta los huesos, pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad.

Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento.

Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo; dialogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras. Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí.

A veces puedo ser la voz de la tribu aterrada por el misterio de la muerte, más cuando aparece robando zapatos pequeños.

Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre, tu nobleza y la alegría que iluminó cordillera y mar, que pudo enseñar a amar y también llorar.

Acá estamos, honrando la vida, de pie, sonriendo, pero con los ojos cansados de vigilar, sosteniendo el peso de la memoria y tu legado inmortal".

Foto: Instagram

