Al romance entre Tiago PZK y La Joaqui se sumó un inesperado nombre a la historia: Cazzu, una de las mejores amigas de la referente del RKT. La información fue revelada por Majo Martino en SQP, el ciclo que conduce Yanina Latorre por América.

“Tengo un dato que cambia un poquito toda la mirada de todo esto que estuvimos hablando”, anticipó la panelista antes de dar a conocer la versión que sorprendió a todos.

“Tiago PZK, actual saliente de La Joaqui, ¿saben con quién tuvo encuentros amorosos durante todo el año pasado? Con Cazzu, la mejor amiga de La Joaqui”, afirmó.

La Joaqui, Tiago PZK y Luck Ra. Por: Estefania Lisi

Cuándo fue el romance entre Tiago PZK y Cazzu

Según Majo Martino, La Joaqui probablemente estaría al tanto de la situación debido a la estrecha amistad que mantiene con Cazzu.

“Seguro lo sabe porque es la mejor amiga”, sostuvo.

Cazzu y La Joaqui.

Durante el programa también surgió el nombre de Tuli Acosta, quien, según contó Martino, habría intentado tener un acercamiento con Tiago PZK. “Quiso y no pudo, porque él fue fiel a su mejor amigo, Luck Ra”, aseguró la panelista.

El día que Cazzu ayudó a La Joaqui en un momento difícil de su vida

A fines de 2022, Julio Leiva entrevistó a La Joaqui en Caja Negra. En ese íntimo mano a mano, la cantante de cumbia RKT abrió su corazón sin filtros.

“¿Cazzu te salva?”, le preguntó el periodista a La Joaqui, y ella asintió: “Sí total, total. Yo la quiero un montón. Nos conocemos hace un montón de años. En un proceso muy complejo de mi vida ella me acompañó”.

“Yo tenía una relación bastante nociva, pasada de violencia. Se habían pasado límites de los que no se vuelve. Nunca eso va en descendencia y ya era una situación irreversible”.

Cazzu y La Joaqui. (Foto: Movilpress)

“Yo no estaba pudiendo lidiar ni salir de esa relación. No tenía celular, me había quedado sin redes sociales, había perdido mi carrera, tenía otra bebé, no tenía casa, no tenía trabajo, no tenía plata, no tenía ingresos”, enumeró.

Y continuó: “En ese momento, el único número que me sabía de memoria era el de mi abuela y el de Cazzu. Un día la llamé y le dije ‘me está pasando esto y esto. No tengo casa, no tengo a dónde ir. Realmente creo que me voy a morir de tristeza’. Yo lo sentía así”.

“Estaba flaca, triste, mal de salud. Ese año me sacaron un ovario porque me agarró un quiste negro, enorme, rarísimo, que yo creo que fue por todo lo que no decía, por todo lo que me tragaba”, afirmó la cantante.

“Estuve re mal. No pegaba una. Y Cazzu me dijo ‘ya está. Tenés que volver a hacer música’. Y yo le decía que había perdido todo”, finalizó, dando detalles del vínculo súper cercano que tiene con su colega.