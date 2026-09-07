Los rumores sobre las supuestas infidelidades de Leandro Paredes (32) a Camila Galante (34) fuero uno de los temas de este lunes en el ciclo radial de Yanina Latorre, donde la conductora y Juli Argenta analizaron la relación de pareja del futbolista desde la adolescencia.

“Él también muere por ella, es muy dependiente de ella, también está desde los 14 años”, señaló Juli. Yanina coincidió con su compañera y destacó la historia que construyeron juntos: “Son esos amores profundos que transcienden todos, son compañeros de vida”.

Leo Paredes y Caro Galante (Foto: Instagram @ccamilagalantee)

Sin embargo, la conductora aclaró que no tiene información que confirme una infidelidad de Paredes y cuestionó los rumores que suelen aparecer alrededor de los futbolistas. “No sé si habrá hecho algo, mil veces hay rumores, pero también la fácil es tirarle al jugador de fútbol una mina. Todas quieren estar ahí, la envidian a ella”, sostuvo.

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A partir de allí, Yanina hizo una polémica reflexión sobre las tentaciones que pueden aparecer cuando una pareja se conoce desde muy joven. “Si estás con la mina de los 13, 14 años, es imposible que un día no pruebe otra con..., te lo digo con amor esto”, lanzó; y agregó: “Ella será inteligente como tantas otras, y dirá ‘Bueno, un polvo le perdono, sigo’”.

Juli, en tanto, volvió a remarcar la importancia de la historia que comparten Paredes y Galante. “Crecieron juntos. Él es muy buen padre”, señaló. “Y ella debe ser viva, lo conoce mejor que nadie”, respondió Yanina.

Leo Paredes y Caro Galante (Foto: Instagram @ccamilagalantee)

La conductora también salió en defensa de Cami Galante y aseguró que muchas veces las mujeres que tienen una relación estable con hombres famosos son blanco de comentarios maliciosos. “La gente a veces es muy cruel, inventa cosas, no me consta nada, porque las minas odian a las chicas como ella, que las ven contentas, felices, con tres pibes”, afirmó.

Finalmente, Yanina puso el foco en el vínculo que construyeron Paredes y Galante más allá de la fama y el dinero. “Seguramente, como decís vos, él es dependiente de ella. (…) Y la vida igual hay que transitarla, con plata o sin plata”, concluyó.

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