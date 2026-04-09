La bronca de Camila Galante al volver a su auto después de su paseo de compras en un shopping de la localidad de Canning fue total, y la esposa de Leandro Paredes la expresó con claridad a través de Stories.
“Me cortaron la camioneta y me robaron la rueda de auxilio”, contó la empresaria.
Según su relato, el hecho sucedió el martes a las 20 “en el estacionamiento de Las Toscas”.
Sobre la foto que adjuntó se leyó la advertencia a quienes la leyeran: “¡Tengan cuidado!”.
La impotencia de Camila Galante
Dado que el hurto fue en el interior del shopping y que además fue con violencia, ya que no se valieron de un inhibidor de alarmas, la impotencia de Camila fue absoluta.
A cuento de eso, Sergio Lapegue reveló que en un supermercado de Lomas de Zamora le robaron dos ruedas a un vehículo, pese a que se supone que son zonas vigiladas con cámaras y guardias de seguridad.