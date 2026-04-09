La bronca de Camila Galante al volver a su auto después de su paseo de compras en un shopping de la localidad de Canning fue total, y la esposa de Leandro Paredes la expresó con claridad a través de Stories.

“Me cortaron la camioneta y me robaron la rueda de auxilio”, contó la empresaria.

Según su relato, el hecho sucedió el martes a las 20 “en el estacionamiento de Las Toscas”.

Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, mostró cómo le robaron la rueda de auxilio de su camioneta.

Sobre la foto que adjuntó se leyó la advertencia a quienes la leyeran: “¡Tengan cuidado!”.

La impotencia de Camila Galante

Dado que el hurto fue en el interior del shopping y que además fue con violencia, ya que no se valieron de un inhibidor de alarmas, la impotencia de Camila fue absoluta.

A cuento de eso, Sergio Lapegue reveló que en un supermercado de Lomas de Zamora le robaron dos ruedas a un vehículo, pese a que se supone que son zonas vigiladas con cámaras y guardias de seguridad.