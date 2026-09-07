Video: Bondi

Ángel de Brito no tuvo filtros al opinar sobre el paso de Flor Vigna por La Casa de los Famosos México. Luego de que la actriz y bailarina se convirtiera en la sexta eliminada del reality, el conductor lanzó durísimas críticas y hasta la comparó con Griselda Siciliani.

En Bondi, Ángel de Brito cuestionó la participación de Flor Vigna en el programa y fue contundente con sus declaraciones. “A mí me da vergüenza ajena Flor Vigna por todo lo que hizo en el reality. Un espanto”, lanzó el periodista.

Flor Vigna y Ese Pérez en La Casa de los Famosos México.

Pero sus críticas no terminaron allí. De Brito apuntó contra la faceta artística de la exparticipante y estableció un comparación con Griselda Siciliani. “Estas son las que se la dan de artista. Artista es Griselda Siciliani, no esta pioja”, disparó.

Ángel de Brito cuestionó la carrera de Flor Vigna

El conductor aseguró que la participación de Flor Vigna en el reality podría afectar su carrera profesional.

Nico Vázquez y Flor Vigna actuaron juntos en la obra Una semana nada más.

“Arruinó su carrera. Pasó de protagonizar con Nico Vázquez en el teatro y Cabré en la televisión a esta berretada”, expresó.

Además, Ángel de Brito hizo referencia a la relación que Flor Vigna mantuvo con Luciano Castro, y lanzó una irónica reflexión sobre el actor.

“Es que Luciano Castro las deja mal a todas... Ahora le pasó a él, pero bueno”, sentenció.

Por qué Ángel de Brito mencionó a Griselda Siciliani

La comparación con Griselda Siciliani surgió luego de que Flor Vigna hablara sobre la actriz durante su participación en La Casa de los Famosos México.

Flor Vigna, Luciano Castro y Griselda Siciliani.

En el reality, Vigna recordó diferentes situaciones relacionadas con su separación de Luciano Castro y mencionó la supuesta infidelidad del actor. Además, contó que Siciliani habría intentado acercarse a ella en un tono amistoso e incluso la habría invitado al teatro.

El paso de Flor Vigna por el reality mexicano no pasó inadvertido en la Argentina. Durante su estadía, la artista también habló sobre algunas de las polémicas que marcaron su vida personal y profesional, incluyendo sus vínculos con Nico Occhiato (lo vinculó con Cande Ruggeri) Nicolás Cabré, Luciano Castro y Eduardo Feinmann.